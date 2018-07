Vital: Russische Pianistin glänzt bei Klavierkonzert

Beim zweiten Konzert des Klavierzyklus’ mit jungen Preisträgern im Rahmen des Bodenseefestivals ist die russische Pianistin Olga Scheps im Münzhof Langenargen aufgetreten. 25 Jahre jung ist die in Moskau geborene, mit sechs Jahren nach Deutschland gekommene Musikerin. Federnd tritt sie auf die Bühne, mit scheuem Lächeln setzt sie sich an den Flügel, mit scheuem Lächeln dankt sie für den Applaus. Doch ihr Spiel ist alles andere als scheu, sondern voll vitaler Kraft. Besucher, die Olga Scheps schon gehört haben, sind eigens aus Biberach hergekommen, andere sind ihr aus Stuttgart nachgereist. Karola Seitner, in Langenargen für die Kultur zuständig, freut sich, das junge Talent in ihrer Gemeinde begrüßen zu dürfen.

In großer Ruhe geht die Pianistin Mozarts Rondo a-Moll KV 511 an, tief beugt sie sich über die Tasten, um den schwermütigen Zauber des Rondos zu beschwören, ein schöner Einstieg. In sanfter Leidenschaft spielt sie Franz Liszts lyrischen „Liebestraum“ Nr. 3, lange lässt sie ihn nachklingen. Statt zweier Konzertetüden von Liszt hat sie nun drei Stücke von Sergei Rachmaninoff ins vorgesehene Programm eingefügt. Romantisch und träumerisch beginnt die Prélude op. 23 Nr. 4 und erhebt sich rasch zu glühend leidenschaftlicher, berauschender Klangfülle, die zuletzt still vergeht. Vital und energisch geht Olga Scheps auch die Prélude op. 23 Nr. 5 an, kaum mag man glauben, wie weit sie die Finger spannt, um den furiosen Klang zu entfesseln, der sich anhört, wie ein wilder, harter Tanz unter Zwang. Welche Kontraste dann in Rachmaninoffs 20 Variationen zu Corellis „La Folia“, 1931 als letztes Werk für Klavier solo im amerikanischen Exil geschrieben. Poesie steht neben harten Dissonanzen, Heiterkeit, Koketterie und koboldhafte Verspieltheit neben martialischer Kraft, nur langsam fällt die Anspannung von der Interpretin ab.