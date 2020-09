Virtuelle „Kultur-Tour“ zum Denkmaltag

Langenargen (sz) - „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ So lautet das Motto des Tags des offenen Denkmals, welcher von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in diesem Jahr als virtuelle Veranstaltung ausgerichtet wird. Auch Langenargen präsentiert seine Kleindenkmale, wie das Kleindenkmal-Erfassungsteam Langenargen mitteilt.

In der virtuellen Ausstellung werden teilweise unscheinbar anmutende Objekte gezeigt, welche allerdings in der Zusammenschau historische Entwicklungspfade und korrespondierende kulturelle Ausdrucksformen nachzeichnen. Seitens der Bevölkerung ergingen zahlreiche ergänzende Hinweise zur Bedeutung einzelner Kleindenkmale, aber auch Anmerkungen hinsichtlich des Erhaltungszustands oder gar des Verschwindens entsprechender Mosaiksteinchen.

Denkmale zeigen geschichtliche Entwicklungen auf, rufen bereits vergessene oder verdrängte Einstellungen in Erinnerung, wandeln sich aber vielfach auch selbst in ihrem Bedeutungsgehalt. Das Ehrenmal kann sich zum Mahnmal verändern, die Madonna von der verhüllten Heiligen hin zur enthüllten Verkörperung der Schöpfung, des Symbols für die göttliche Gabe der Fruchtbarkeit.

Damit soll auf das zentrale Kleindenkmal der Langenargener Ausstellung zum Tag des offenen Denkmals hingewiesen werden. Es handelt sich um die „Madonna in der Nische“, oder, vom Standort her abgeleitet, auch „Barockmadonna“ genannt, von Annette Weber Allendorf. Dieses sehr außergewöhnliche Kleindenkmal belebt seit der 2006 erfolgten Renovation des barocken Anwesens in der Oberen Seestraße 23 eine dort zunächst verlassen vorgefundene portalbekrönende Nische. Langenargen als ein Ort traditioneller Marienverehrung weist eine Reihe an sakralen Madonnenstatuetten auf, symbolträchtigstes Objekt der Neuzeit ist sicherlich die Mariensäule bei der St.-Martinskirche. Die Neuinterpretation der Madonna durch die ortsansässige Künstlerin Allendorf nimmt diese Tradition auf und transferiert sie in ein ganz anderes Erscheinungsbild, das jedoch nur auf den ersten Blick als auf den Körper reduzierte Sichtweise erscheinen mag. Die Madonna dominiert hier als Lebensschützerin und Lebensspenderin zugleich, verkörpert durch den Schutzmantel aber auch die betonte Gravidität.

Die Ausstellung kann im Rahmen der Präsentationen des Kreisarchivs Bodenseekreis zum Tag des offenen Denkmals von Sonntag, 13. September, bis Mittwoch, 30. September, virtuell besichtigt werden. Sie enthält eine 50 Objekte umfassende repräsentative Auswahl der Kleindenkmale im gesamten Gemeindegebiet Langenargens – inklusive Geleitwort der Kreisarchivarin Eveline Dargel.