Vier Quadratmeter große Krippe in Langenargen gebaut

Weihnachten 2022 wird auch für die Katholische Kirchengemeinde Langenargen als ein Fest der Freude und der Geschenke in bester Erinnerung bleiben. Am Heiligen Abend wurde in der renovierten Barock-Kirche St. Martin eine über vier Quadratmeter große Krippe gesegnet und offiziell an die Kirchengemeinde übergeben. In über 1300 ehrenamtlich erbrachten Stunden haben die Mitglieder des Krippenvereins Friedrichshafen Reinhold Amann, Francesco Amato und Werner Dillmann, die Krippe gebaut.

Mehr als sechzig kunstvoll in Südtirol gefertigte Figuren, die sieben biblische Szenen darstellen, erfüllen das Bauwerk mit Leben. Der vom österreichischen Künstler Peter Riml gemalte Hintergrund fügt die im orientalischen Stil gefertigte Krippe in eine weitläufige Landschaft ein.

Erst nur eine Idee

„Nach dem altersbedingten Rückzug der bisherigen Krippengestalterin ist Hans-Georg Brugger aus Langenargen mit der Idee an mich herangetreten, die bisherige individuell gestaltete Krippe durch ein neues Krippenkonzept zu ersetzen“, erklärte Krippenbaumeister Werner Dillmann.

Die Anlage misst vier Quadratmeter. (Foto: Andy Heinrich)

Nachdem es ihm und Hans-Georg Brugger gelungen war, die Finanzierung des aufwändigen Projekts über Spenden zu 100 Prozent sicher zu stellen, habe der Kirchengemeinderat dem Bau zugestimmt, ergänzte Dillmann. Die Aufgabe sei auch für den Krippenverein eine nicht alltägliche Herausforderung gewesen, baue man doch in den Kursen in Friedrichshafen mit den Teilnehmern erheblich kleinere Krippen. Um die Langenargener Krippe transportierbar zu machen, musste sie in drei Modulen aufgeteilt werden. „Wir haben uns die Arbeit aufgeteilt, um ab April den knappen Zeitplan einhalten zu können“, berichtete der Projektleiter.

Material aus Europa

Grundstoff für die Gebäude sei Polyuretan, ein Material, das sich in jeder beliebigen Form bearbeiten lasse und später verputzt und bemalt werden könne. „Den Gesamteindruck der Landschaft haben wir durch Korkeiche aus Südfrankreich, Wurzelwerk und Baumrinde aus Südtirol, sowie weiteres in der Natur von Süditalien und Vorarlberg gefundenes Material erreicht“, ergänzte Dillmann.

Die Quartiersuche. (Foto: Andy Heinrich)

Im Namen der Kirchengemeinde bedankte sich Pfarrer Armin Noppenberger bei allen, welche dieses besondere Bauwerk möglich gemacht hätten.

Imposanter Stadtteil

Das Krippenmotiv ist geprägt durch einen imposanten Stadtteil mit Marktplatz und die weiträumig gestaltete Geburtsstätte Jesu. Durch ein Tor führt der Weg in die engen Gassen der Altstadt. Neben der Stadt sieht man den Einzug der Heiligen drei Könige, ein Beduinenlager und ein Hirtenfeld mit Lagerfeuer. Auf einer Brücke über einem ausgetrockneten Fluss erkennt man die Flucht der Heiligen Familie.

Szene aus der Stadt. (Foto: Andy Heinrich)

Die einzelnen Krippenszenen können entweder im ausliegenden Krippenflyer oder über einen Audioguide nachverfolgt werden, der über einen QR-Code über ein Smartphone heruntergeladen werden kann.

Zu sehen ist die Krippe täglich bis einschließlich Maria Lichtmess (2.Februar 2023) zwischen 9 und 18.30 Uhr.