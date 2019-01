Der große Erfolg im Vorjahr in Kressbronn hat den Veranstaltern Mut gemacht: Unter dem Motto „Jede/r ist willkommen, wie er is(s)t“ gibt es auch dieses Jahr wieder eine ökumenische Vesperkirche am See.

Von vornherein war daran gedacht, die Vesperkirche reihum wandern zu lassen, sodass nach dem Start in Kressbronn diesmal die katholische Kirchengemeinde Langenargen ihr Gemeindehaus in der Klosterstraße öffnet und zum Mittagessen einlädt. Mit im Boot sind die Kirchengemeinden in den Kommunen Eriskirch, Langenargen und Kressbronn, insgesamt zehn Kirchengemeinden, denn zu den evangelischen und katholischen sind erstmals auch die zwei neuapostolischen Gemeinden hinzugekommen.

Die Schwäbische Zeitung war beim Treffen des Organisationsteams mit Emma Woyte, Diakon Dieter Walser und Marianne Sauter und weiteren Vertretern der teilnehmenden Gemeinden dabei und hat die Begeisterung für das Projekt hautnah gespürt. Emma Woyte betonte ihre Freude, dass es auch in Langenargen machbar geworden ist und wunderbar laufe: „Die Idee ist einfach gut aufgenommen worden, viele wollen herzhaft mitarbeiten.“ So viele Ehrenamtliche haben sich gemeldet, dass sie jetzt schon nicht mehr alle unterbringen können. 85 Helfer stehen im ausgeklügelten Terminplan, dazu kämen noch Projektarbeiten von Firmlingen und Schülern.

Mit den Erfahrungen vom ersten Mal habe man noch manches optimieren können, so fährt diesmal der Shuttlebus zweimal und auch an zwei Terminen zurück, um zu lange Wartezeiten zu vermeiden. Abfahrten gibt es ab Gattnau, Kressbronn, Eriskirch und Oberdorf. Emma Woyte freut sich, dass wieder der gleiche Koch dabei sei: „Da ist wieder ein Superessen zu erwarten.“ Allerdings sei der Raum im Langenargener Gemeindehaus etwas kleiner, aber rund 120 bis 130 Personen hätten schon Platz, dazu noch einige im Erdgeschoss.

Vorfreude herrscht auch über das Begleitprogramm. Schon am Sonntag, 13. Januar, wird zum Benefizkonzert mit dem Gospelchor „Rainbow Singers“ aus Bodolz in die Martins- kirche eingeladen. Die Vesperkirche läuft vom 28. Januar bis 2. Februar. Am Sonntag, 27. Januar, gibt es einen ökumenischen Eröffnungsgottesdienst mit dem Chor „Cantiamo“ in der Martinskirche. Am Montag serviert Kabarettist Uli Boettcher im Münzhof ein Best-of-Programm. Wermutstropfen: Es passen nur 215 Zuhörer in den Münzhof. Am Mittwoch laden Big Band Langenargen und Gesangsschülerinnen der Musikschule zum Konzert in der Martinskirche, am Freitag gibt es im Gemeindehaus einen Filmabend mit „Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott“. Als „Raum der Stille“ bietet sich die ganze Woche die Marienkapelle der Martinskirche an. Auch im Gemeindehaus beginnen Morgen- und Mittagsschicht jeweils mit einem geistlichen Impuls.

Das Wichtigste: Wer ist eingeladen? Dazu Diakon Walser: „Die Vesperkirche: ein Ort der Begegnung für alle Gäste, egal welchen Alters, welcher sozialen Schicht, Religion, Nation, Kultur oder finanziellen Ausstattung.“ Jede und jeder sei willkommen beim Miteinander und Füreinander im Lebensraum Kirche.