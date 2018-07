Viele Glückwünsche zu neuem Bäckereicafé

In dem Haus am Marktplatz 14 hat seit Donnerstag das Backhaus Ulmer aus Friedrichshafen sein neues Bäckerei-Café geöffnet. Zahlreiche Besucher haben Inhaber Alexander Ulmer, seiner Frau Claudia und den Mitarbeitern gratuliert und das neue Angebot auch gleich ausprobiert.

Unter den Gratulanten waren auch die Eigentümer des rund 200 Jahre alten Hauses, Hildegard und Hans-Peter Krayer. „Wir freuen uns sehr über unsere neuen Mieter“, sagte Hans-Peter Krayer anlässlich der Eröffnung. Ihm und seiner Frau seien bei der Auswahl mehrere Aspekte wichtig gewesen. So sollte kein Dienstleister mit Büroräumen oder ein Unternehmen einziehen, dessen Angebot lediglich während der Sommermonate verfügbar ist. „Wir wollten Leben im Haus haben“, so Krayer, der in dem Gebäude aufgewachsen ist und bis heute mit seiner Frau im ersten Stock des ehemaligen Bauernhauses wohnt. Ein Café habe sich da einfach angeboten, und so seien sie auch gerne zu einem umfangreichen Umbau bereit gewesen.

Vor allem die Fensterfront des Geschäftes, in dem zuvor die Buch-Kunst-Galerie Inge Jäger untergebracht war, hat sich verändert. Alexander Ulmer hatte sich großzügige Fenster als Glasschiebetüren gewünscht, der Übergang von drinnen nach draußen zur Bestuhlung vor dem Geschäft sollte offen und frei sein. Die optisch neue Gliederung sollte zum Stil des Hauses passen und sich auch harmonisch in die Umgebungsbebauung einfügen. Das war für Hans-Peter Krayer besonders wichtig, und so stimmte er sich intensiv mit dem Architekten ab. Während des rund zweimonatigen Umbaus wurden unter anderem neue Stützen in der Fassade verankert und die Eingangstüre versetzt.

Hans-Peter Krayer hatte eine Aufnahme des Hauses von 1955 mitgebracht. Zu der Zeit war das Geschäft noch zweigeteilt, links war ein Reisebüro unterbracht, rechts bot Feinkosthändler Fehl Lebensmittel an. Vor dem Geschäft stand eine Zapfsäule. Blickt man weiter zurück in die Geschichte des Hauses am Marktplatz, finden sich ein Waschsalon, eine Drogerie und vor 1935 die Brot- und Feinbäckerei Brendle. Wie alt das Haus ist, weiß auch Hans-Peter Krayer nicht ganz genau. Rund 200 Jahre dürften es sein, der Keller sei noch aus Wacken gemauert, also großen, runden und unregelmäßig geformten Steinen.

Quer über die Straße gezogen

Dass sich die Krayers Leben im Haus wünschen, hatte am Eröffnungstag jedenfalls prima geklappt. Die Tische vor dem Café und auch drinnen waren belegt, das Duo „Gehrenbergspatzen“ lockte mit Unterhaltungsmusik. Genau genommen war das Bäckereifachgeschäft Ulmer einfach einmal quer über die Straße gezogen, seit 1991 hatten Ulmers in der Nummer fünf gegenüber am Marktplatz einen Laden betrieben. „Jetzt freuen wir uns, dass wir den Gästen in Langenargen am gewohnten Platz in einem neuen und angenehmen Ambiente unser Angebot präsentieren können“, sagte Alexander Ulmer – und sprang gleich wieder auf, um weitere Glückwünsche entgegenzunehmen.