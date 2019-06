Viel Glück mit dem Wetter für Yachtclub Langenargen

Beim 38. Montfort-Cup des Yacht Club Langenargen sind von Donnerstag bis Samstag insgesamt zehn Wettfahrten für alle Klassen gesegelt werden. Bei viel Sonnenschein und leichtem Westwind waren 44 Mannschaften am Start, die in sechs Gruppen gewertet wurden. Die Gesamtwertung über alle Klassen gewann, wie der Yachtclub selbst mitteilt, Lokalmatador Dieter Kurz auf der „Shooting Star“ (YC Langenargen) mit vier Punkten Vorsprung vor Oliver Hund (YC Immenstaad) auf der X-99 „Equis“ und der J-70 „Lady Like“ mit Moritz Buck (YCL) am Steuer.

Drei Rennen ließen die Wettfahrtleiter Hans Walter Jöckel und Sabine Brugger schon am Donnerstag segeln. Fünf Läufe kamen am Freitag zustande – und weitere zwei am Samstag. „Es waren drei wunderschöne Tage“, zeigte sich der Lindauer Veit Hemmeter (sonst in der Segel-Bundesliga aktiv) vom Montfort Cup begeistert. Er segelte als Taktiker auf Kurz’ „Shooting Star“ in der Gruppe ORC-1 – und musste knifflige Situationen bewältigen.

„Wir hatten Glück mit dem Wetter. Es war Anfang der Woche noch nicht absehbar, dass wir Wind haben“, so Hans Walter Jöckel. „Es war richtig schön zum Segeln“, so Jöckel. Gestartet wurde in drei Gruppen nacheinander – und je nach Bootsklasse auf einer langen oder kürzeren Bahn gesegelt.

Als erstes Boot war meist die „Wild Lady“ von Wolfgang Palm (YCL) vor der „Shooting Star“ im Ziel. Doch nach berechneter Zeit holte die „Shooting Star“ sieben Einzelsiege in den zehn Wettfahrten. Zweiter in Gruppe ORC-1 (acht Boote) wurde Stefan Rausch (Lindauer Segler-Club) auf der „Magic Lady“ (Typ 1D35) mit bereits 12 Punkten Rückstand.

In der Gruppe ORC-2 (zehn Boote) gewann Oliver Hund (YCI) mit der X-99 „Equis“ vor dem Schweizer Jürg Sury (SV Kreuzlingen) auf der XP33 „Xperience“ und dem Österreicher Dietmar Lenz (YC Rheindelta) auf der „Boreas“, eine Dehler 33 Competition.

In der Gruppe ORC-Sportboote (zwölf Teams) siegte der junge Moritz Buck vom gastgebenden YCL auf der J70 „Lady Like“, der Clubyacht des YCL für die Jugend. Sechs Siege und 18 Punkte reichten, um Jo Schwarz (YCL) mit seiner Melges-24 „Bloodhound“ auf Rang zwei (21 Punkte) zu verweisen.

Bei den Einheitsklassen gab es drei Gruppen: Longtze (zehn Yachten), X-99 (fünf) und Esse-850 (sechs). Bei den Longtze-Yachten gewann der Schweizer Steffen Schneider (Segel- und Yachtclub Herrliberg) auf „Outsider“ mit 26 Punkten. Damit lag er drei Zähler vor Eckard Kaller (YC Meersburg) auf der „Wetfeet“. Bei den X-99-Yachten gewann Oliver Hund auch die Gruppenwertung vor Ralf Strobl (YCL) auf „X-Boot“. Die Gruppenwertung der Klasse Esse-850 gewann Urs Oldani vom YC Zug auf der „Aspra“ mit deutlichem Vorsprung vor Clemens Wiedemann.

Der Montfort-Cup war die zweite Regatta des YCL im Rahmen des Langenargener Segelfestivals. Schon am Mittwoch geht es mit dem renommierten Match Race Germany weiter.