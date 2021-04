Verrücktes Rennen für Tim Zimmermann in Monza

Die Premiere in der GT World Challenge hätte für Tim Zimmermann nicht spektakulärer verlaufen können. Das drei Stunden andauernde Rennen im italienischen Monza war geprägt von einem Wechsel aus Sonne und Platzregen sowie vieler Safety-Car-Phasen. Das Team aus Zimmermann, Schmid und Galbiati kam nur auf den 27. Rang.

„Das war ein dermaßen verrücktes Rennen“, sagte der Rennfahrer aus Langenargen. „Was in den drei Stunden los war, habe ich noch nicht erlebt.“ Dass es für Zimmermann und seine Kollegen Clemens Schmid und Kikko Galbiati nur für den 27. Gesamtrang reichte, lag allerdings nicht nur an den verrückten Bedingungen im königlichen Park. Die Konkurrenz war stark. Im Qualifying – alle drei Fahrer durften 15 Minuten ins Auto – wurden alle drei Zeiten kombiniert. Zimmermann war etwas schneller als seine Kollegen – es wurde Startplatz 27. „Wir wussten, dass in den drei Stunden viel passieren kann“, meinte Zimmermann. „Deshalb waren wir guter Dinge.“

Konkurrenten haben einen Vorteil

Die Teams starteten auf Trockenreifen, nach 20 Minuten schüttete es aber, sodass einige über den Kurs rutschten. Team Grasser Racing entschied sich, früh die Reifen zu wechseln. Da aber kurz darauf eine Safety-Car-Phase folgte, war der Vorteil der Regenreifen schnell dahin. „Wir hätten das nutzen können“, ist Zimmermann sicher. „Am Ende hingen wir im Verkehr fest.“ Auf abtrocknender Strecke gab es viele Reifenschäden, erneut musste das Safety Car raus. Der Grasser-Lamborghini hing überrundet hinter dem Führenden, die Konkurrenten von Zimmermann und seinen Teamkollegen konnten sich so absetzen. „In anderen Serie darf zurückgerundet werden. In der GT World Challenge ist das nicht so“, sagte der Langenargener. Eine Aufholjagd war nach der Safety-Car-Phase für Zimmermann unmöglich. Er sah als letzter Fahrer seiner Mannschaft als 27. die Zielflagge. „Wir haben uns mehr ausgerechnet“, gab Zimmermann zu.

Zimmermann reist aus Monza direkt nach Oschersleben. Dort findet in dieser Woche der erste offizielle Test für das ADAC GT Masters statt, das der Lamborghini-Junior mit seinem letztjährigen Partner Stijn Schothorst bestreiten wird.