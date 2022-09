Verkehrsrowdy zieht in Langenargen eine Waffe

Mit Strafanzeigen muss ein 24-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr erst einmal durch gefährliche Fahrmanöver aufgefallen war und danach einen 29-Jährigen bedroht haben soll. Das berichtet die Polizei.

Ohne die Vorfahrt einer 27-jährigen Autofahrerin zu beachten, fuhr er mit seinem Pkw von einer Seitenstraße auf die Lindauer Straße in Langenargen ein. Von der Fahrerin auf die gefährliche Situation per Lichtzeichen hingewiesen, soll der 24-Jährige stark abgebremst und die Ford-Fahrerin so zu einer Vollbremsung genötigt haben.

Mit Schreckschusswaffe bedroht

Als der Beifahrer bei einer günstigen Gelegenheit aus dem Ford ausstieg, um den Verkehrsrowdy zur Rede zu stellen, soll der 24-Jährige den 29-jährigen Beifahrer mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben und den Ford bei der weiteren Fahrt über eine längere Zeit verfolgt haben.

Die alarmierte Polizei konnte den Mann schließlich stoppen. Die Beamten beschlagnahmten die Schreckschusswaffe und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.