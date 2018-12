Verdienter Punktgewinn für die Hippos

Vergangen Samstag haben die Hippos, die dritte Handballmannschaft der HSG Langenargen-Tettnang, in der Kreisliga B Bodensee auswärts ein 26:26-Unentschieden geholt. Gegner war der HC Hohenems 2. Laut Vereinsbericht ging die HSG-Dritte aufgrund der Tabellenkonstellation zwar als Favorit in die Partie. Doch traten die Vorarlberger mit jungen U21-Spielern und damit völlig verändert an.

Die Partie begann auf beiden Seite sehr intensiv, HSG-Routinier Georg Vögele wurde in Manndeckung genommen. Über 2:2 (3.), 7:7 (16.) und 10:10 (27.) verlief die Partie sehr ausgeglichen. Eine Zeitstrafe gegen Hohenems kurz vor der Pause nutzten die Gäste, um auf 13:11 davonzuziehen. Nach Wiederanpfiff gelang den Hippos ein Traumstart. Binnen drei Minuten erhöhten sie auf 15:11. Einige Minuten später glichen die Hausherren jedoch zum 17:17 aus und führten in der 45. Minute sogar mit 20:18. Nach einer Auszeit der HSG entwickelte sich die Partie in der Schlussphase zu einem echten Krimi. Die Hippos blieben bis zur 53. Minute auf ein Tor dran (23:24). Danach hatten die Gastgeber das Glück auf ihrer Seite und erhöhten auf einen Drei-Tore-Vorsprung (26:23). Aufopferungsvoll kämpften die Hippos weiter und wurden am Ende mit einem Punkt belohnt. Mit der Schlusssirene netzte Damian Greiffendorf von links außen sehenswert ein.