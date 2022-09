Vater und Tochter als Partner im Jazz

Langenargen (sz) - Schon mit elf Jahren begeisterte Hannah Lilian Vogel mit ihrer Stimme das Publikum einer Gala in der Lindauer Inselhalle, mit 14 wurde sie als Jungstudentin für Jazzgesang an der Musikhochschule München in der Klasse von Frau Prof. Saani Orasmaa angenommen und mit 15 Jahren gibt sie jetzt ihren ersten Konzertabend. Mit ihrem Vater, dem Pianisten und Komponisten Peter Vogel, wird sie am kommenden Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr, im Schloss Montfort als Jazzduo auftreten.

Trotz ihrer Jugend hat Hannah Lilian Vogel schon viele musikalischen Erfahrungen gesammelt: Im Alter von fünf Jahren begann sie mit dem Geigenspiel und hatte Unterricht bei Prof. Rudi Rampf und Prof. Rudens Turku. Mit neun Jahren nahm sie außerdem Klavier- und klassischen Gesangsunterricht, zwei Jahre später kam der Jazzgesang dazu. Sie trat bei der Eröffnung der renovierten Lindauer Inselhalle auf und bei Konzerten am Valentin-Heider-Gymnasium sowie am Jazzseminar Dornbirn.

Ihr Vater Peter Vogel studierte Klavier, Orgel und Komposition. Seine pianistischen Lehrjahre führten ihn bis zur Meisterklasse bei Homero Francesch an der Musikhochschule Zürich, sein Orgelstudium bei Prof. Günther Fetz am Vorarlberger Landeskonservatorium schloss er mit Bestnoten ab und er ist auch als Jazzmusiker international erfolgreich. Er trat auf zahlreichen europäischen Festivals auf und gab Konzerte sowie Meisterkurse in China. Zahlreiche Auszeichnungen, Rundfunk-, Fernseh- und CD-Aufnahmen begleiten seine intensive Konzerttätigkeit. Bereits im Studium war er auch als Veranstalter tätig und ist seit elf Jahren unter anderem künstlerischer Leiter der Langenargener Schlosskonzerte. Auf das Konzert am Freitag freut er sich sehr: „Ich empfinde es als außergewöhnliches Geschenk, die Leidenschaft für Musik mit meiner Tochter zu teilen. Es ist eine ganz besondere, zusätzliche Ebene der Begegnung miteinander“, sagt er. An dieser Begegnung lassen Vater und Tochter am Freitag auch ihr Publikum teilhaben. Auf dem Programm stehen Jazzklassiker wie Route 66 von Bobby Troup und Night and Day von Cole Porter, bekannte Poptitel wie Sunny von Bobby Hepp oder Yesterday von Paul McCartney, aber auch entdeckenswerte Songs von Charles Mingus oder Fletcher Henderson. Tochter und Vater schneidern für sie ein neues, konzertantes Gewand. Zudem werden auch Werke aus eigener Feder zu hören sein.