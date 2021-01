Vater und Sohn treten bei „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ auf

Einmal mit der ganzen Familie nach Neuseeland reisen: Diesem Traum rücken Lothar und Frank Nepomuck vielleicht ein Stück näher, wenn sie zusammen als Kandidaten bei „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ am Dienstag, 5. Januar, ab 16.10 Uhr im Ersten antreten.

Zumindest sind die Voraussetzungen gut, wie Frank Nepomuck feststellte: „Der Generationenunterschied ist da von Vorteil, auf jeden Fall. Technik oder Soziale Medien sind eher mein Bereich, mein Vater kennt sich dafür bei Musiktiteln aus der 70er- und 80er-Jahren besser aus und konnte mich da auch korrigieren“, berichtet der Servicetechniker. Vor der Sendung haben sie noch das eine oder andere Quiz gespielt, „um womöglich noch etwas für das Kurzzeitgedächtnis abzugreifen“, die eigentliche Aufregung kam dann allerdings beim Betreten des Studios – und resultierte in ungewohnter Zurückhaltung. „Wir sind gespannt, wie wir rüberkommen werden. Nach unserem Eindruck hätten wir offener sein können, gefühlt waren wir fast ein bisschen norddeutsch.“

Dennoch beschreibt Frank Nepomuck den Ausflug mit seinem Vater als „drei schöne Tage in Köln, wir haben so oder so von vorne bis hinten gewonnen, weil es einfach ein tolles, gemeinsames Erlebnis war“. Darum würden sie es auch jederzeit wiederholen, dann mit ein bisschen mehr Routine. „Beim nächsten Mal kommen wir dann komplett aus uns heraus“, verspricht der 35-Jährige.