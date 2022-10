UTOBIA improvisiert in Langenargen

Anlässlich des 300. Jubiläums der Pfarrkirche St. Martin Langenargen, lädt die Kirchengemeinde am Samstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr zu einer Show der Improvisationstheatergruppe UTOBIA ins katholische Gemeindehaus ein. Gegründet als „Umwerfende Teutonisch Oesterreichische Bühnen Initiativen AG“ 2013 in Meckenbeuren von Absolventen der Theaterpädagogischen Ausbildung, besteht das Ensemble am Bodensee aus improvisationsbegeisterten Schauspielern aus Deutschland und Österreich.

Alle Geschichten auf der Bühne entstehen aus dem Moment – jede Show ist eine Überraschung, sowohl für die Zuschauer als auch für die Schauspieler selbst. Gleichzeitig sind die Geschichten von UTOBIA vergänglich, nicht konservierbar: Ein seltenes sinnliches Erlebnis im Zeitalter der unendlichen digitalen Reproduzier- und Verfügbarkeit, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Neben der schnellen, witzigen Impro-Comedy experimentiert das Ensemble gerne mit vielen Formen aus der reichhaltigen Welt des Improvisationstheaters. Besonders auf berührende Geschichten und die improvisierte Musik legt die Gruppe wert, weshalb die Musiker essenzieller Teil des Ensembles sind. Zudem gehört UTOBIA zu den wenigen Improgruppen, die Requisiten und Kostüme mit einbinden.

Karten gibt es für Erwachsene zu zwölf Euro. Für Schülerinnen und Schüler und Studierende ist der Eintritt frei. Im Vorverkauf sind die Karten über die Touristinfo Langenargen sowie das katholische Pfarrbüro Langenargen oder an der Abendkasse erhältlich.