„Unser See“: Fotowettbewerb liegt auf Eis

Verschoben, aber auf keinen Fall aufgehoben: Der Fotowettbewerb „Unser See“, den die Freunde des Instituts für Seenforschung (ISF) in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“ ausgeschrieben haben, liegt auf Eis. Der Grund: Wegen der Corona-Pandemie können sich die Jury-Mitglieder nicht treffen. Ulrich Müller, Vorsitzender des Vereins der ISF-Freunde und früherer Umweltminister, kündigt an: „Sobald es wieder möglich ist, machen wir uns erst an die Bewertung und dann an die Organisation der geplanten Ausstellung.“

„Unser See – Ansichten und Geschichten“ lautet der vollständige Titel des Wettbewerbs, der im vergangenen Jahr lief und auch zum Abschluss gebracht werden sollte. Gesucht waren historische und neue Aufnahmen, die zeigen, wie in den vergangenen 100 Jahren der Bodensee die Menschen geprägt hat und welchen Einfluss die Menschen auf den Bodensee hatten – angefangen bei der Naturaufnahme über den Besuch im Strandbad oder auf einem Fest am Ufer bis hin zu einzelnen außergewöhnlichen Ereignissen wie die Seegfrörne. Und diese Bilder kamen auch: Insgesamt wurden etwa 480 Fotos eingereicht.

„Es sind tolle Aufnahmen dabei“, betont Ulrich Müller. Umso bedauerlicher sei es, dass der Ablauf wegen Corona und der notwendigen Kontaktbeschränkungen ins Stocken geraten ist. Die Jury setzt sich aus dem Leiter des Kreiskulturamtes, einem Mitglied der Eriskircher Fotogruppe Kreativ, Vertretern der IFS-Freunde und einem SZ-Redakteur zusammen. Dass die Gruppe die Bewertung virtuell vornimmt, ist für den Vorsitzenden keine adäquate Option: „Wir müssen uns über die Bilder beugen und persönlich austauschen.“

Dazu komme, dass die Wanderausstellung, in der ausgewählte Bilder zu sehen sein sollen, während des Lockdowns nicht umzusetzen ist. Ebenfalls zurückgestellt ist Ulrich Müller zufolge der Plan, die Fotos in einem Kalender und/oder Bildband zu veröffentlichen. Warten muss dementsprechend auch die Preisvergabe – unter anderem gibt es eine Ausfahrt mit dem „Kormoran“, ISF-Forschungsschiff, zu gewinnen.

Anlass für die Aktion: Das Institut für Seenforschung in Langenargen ist im vergangenen Jahr 100 geworden. Wegen der Corona-Krise gab es für die Gewässerschützer jedoch keine große Geburtstagsfeier. Um das Jubiläum trotzdem ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken, ließ sich der Verein der Freunde des ISF den Wettbewerb einfallen.

Einige heiße Anwärter auf die ersten Plätze hat der Vereinsvorsitzende bereits entdeckt. Seine Vorgehensweise bei der Durchsicht: Weil Äpfel nicht mit Birnen beziehungsweise Sonnenuntergänge nicht mit historischen Szenen zu vergleichen seien, habe er die Bilder in Kategorien eingeteilt. Dabei sei sein Anspruch gewesen, „dass informative Bilder besonders informativ und schöne besonders schön sein müssen“. Ulrich Müllers Fazit: „Der Fotowettbewerb war sinnvoll und erfolgreich. Ich bin beeindruckt von Anzahl und Qualität der Aufnahmen, die uns vorliegen.“