Unfallflucht mit Sachschaden in Langenargen

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat einen in der Straße „Bildstock" geparkten blauen BMW in der Zeit von Mittwochabend bis Montagmorgen angefahren und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro verursacht, teilt die Polizei mit. Weil der Unfallverursacher nach der Kollision weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ermittelt nun der Polizeiposten wegen Verkehrsunfallflucht.

Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, bitte melden unter Telefon 07543 / 931 60.