Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr in der Tiefgarage in der Unteren Seestraße eine geparkten Mercedes angefahren. Der Verursacher beging laut Polizeibericht Unfallflucht. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07543 / 931 60 entgegen.