Unfall auf Straßenkreuzung

Ein 58-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen an der Einmündung Von-Kiene-Straße/Friedrichshafener Straße in Langenargen einen Unfall verursacht. Beim Abbiegen in Fahrtrichtung Bierkeller-Waldeck übersah er den vorfahrtsberechtigen Wagen einer 65-Jährigen so die Polizei. Durch die folgende Kollision entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.