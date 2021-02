Unbekannter in rotem Auto begeht Fahrerflucht

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Eisenbahnstraße in Langenargen einen geparkten Ford angefahren. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, der laut Polizeibericht vermutlich mit einem roten Auto unterwegs war, von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Eine bislang nicht bekannte Zeugin konnte den Unfall laut des Geschädigten wahrnehmen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei war sie jedoch nicht mehr vor Ort.