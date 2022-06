Unbekannter bestiehlt Senior

Bereits Anfang der Woche sind zwei Personen in Immenstaad Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Mittwoch nun auch ein 83-jähriger Mann in Langenargen Opfer derselben Masche.

Der Senior war gegen 16.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Dorfmitte zunächst von einem unbekannten Tatverdächtigen nach Kleingeld für den Parkscheinautomaten gefragt worden. Der 83-Jährige zückte seine Geldbörse, woraufhin diese zu Boden fiel. Beim Auflesen des Kleingeldes sammelte der Unbekannte augenscheinlich hilfsbereit das Münzgeld auf und klaute seinem Opfer dabei unbemerkt dessen gesamtes Scheingeld, das dieser zuvor von der nahegelegenen Bank abgehoben hatte. Der Dieb wird als 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß beschrieben. Er hatte schwarze mittellange Haare, ein südländisches Aussehen und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.