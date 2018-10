Unbekannter beschädigt Tafel: 10 000 Euro Schaden

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag zwischen 1.30 und 3.15 Uhr beim Rückwärtsfahren im Bereich des Marktplatzes eine Informationstafel der Gemeinde Langenargen beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro zu kümmern. Das Auto des Unbekannten müsste im Heckbereich in einer Höhe zwischen 75 und 88 Zentimetern beschädigt sein, mutmaßt die Polizei. Zeugenangaben zufolge müsste es sich um einen dunklen Kombi, einen VW oder Audi, handeln. Am Unfallort konnten Splitter eines Rücklichts gesichert werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07543 931 60 entgegen.