Bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag mehrere Glaselemente einer Nebeneingangstüre der Grundschule FAMS in der Kirchstraße in Langenargen beschädigt. Mit mehreren Steinwürfen wurde versucht, die Scheibe einzuwerfen, was aber nicht gelang. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Langenargen unter 07543 / 93 16 0 entgegen.