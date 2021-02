Umgestaltung des Friedhofs Langenargen geht weiter

Auf dem neuen Friedhofsteil in Langenargen stehen weitere Umgestaltungsmaßnahmen an. Dieser zweite Bauabschnitt soll laut Mitteilung der Gemeinde die Zugänglichkeit verbessern, die Sicherheit auf dem Friedhofsgelände erhöhen und eine gestalterische Aufwertung durch einheitliche Friedhofsausstattung schaffen. Geplant ist Folgendes:

Befestigung Hauptwegenetz:

Um eine bessere Zugänglichkeit auch im Hinblick auf die Barrierefreiheit zu gewährleisten, werden die Haupt- und wichtigsten Nebenwege mit Betonpflaster befestigt, heißt es in der Mitteilung. Das Pflaster wurde vom Gemeinderat im Zuge einer Bemusterung aus mehreren Varianten ausgewählt. Die bestehenden Randeinfassungen werden, wo es möglich ist, weiter genutzt.

In Folge der Befestigung der Hauptwege werden am Eingang Ahorn-Wildwuchs und im Bereich der Urnenwand drei teilweise nicht mehr vitale und durch Schneebruch weiter beschädigte Judasbäume entfernt. Dafür werden der Gemeinde zufolge im Bereich der Urnenwand sechs neue Bäumen derselben Art gepflanzt. Ein zusätzlicher Baum wird den zentralen Kreuzungsbereich strukturieren. Die neuen Bäume erhalten ein großes Baumquartier, sodass die optimalen Voraussetzungen für ein vitales und langfristiges Wachstum gegeben sind.

Sanierung Grabfeld A:

Die bestehenden Geländeunebenheiten im Grabfeld A, die durch Absinken einzelner Gräber entstanden sind, erschweren eine sichere Begehung der Wege zwischen den Grabreihen, schreibt die Gemeinde. Dazu kommt, dass die Grabstellen zu kurz sind, sodass der Bestatter beim Ausheben des Grabes meist auch in den Wegbereich eingreifen muss. Die bestehenden Randeinfassungen sollen daher aufgenommen und in Beton verlegt werden, um künftig Geländeunebenheiten zu vermeiden beziehungsweise zu reduzieren. In diesem Zuge wird die Größe der Grabstellen angepasst, sodass das Ausheben in Zukunft ohne weitere Schäden am Weg erfolgen kann.

Die bestehende, inhomogene Bepflanzung zwischen den Grabreihen wird durch geschnittene Eibenhecken ersetzt (Endhöhe 80 bis 100 Zentimeter). Schöne und vitale Einzelgehölze werden erhalten. Leere Grabfelder werden als temporäre Begrünung bis zur nächsten Belegung mit pflegeleichten Blütenstauden bepflanzt. Hierzu werden die Grabnutzer laut Mitteilung angeschrieben und ausführlich informiert.

Ausstattung:

Auf dem gesamten neuen Friedhofsteil werden einheitliche Bänke aufgestellt, die für ein homogenes Erscheinungsbild sorgen. Der zentrale Platzbereich erhält zusätzlich eine neue Brunnenstele. Um vor allem älteren Menschen die Grabpflege zu erleichtern, wird eine neue Station für drei Handkarren installiert. Drei neue, einheitliche Tore ersetzen die drei in die Jahre gekommenen Zugangstore am Heckenweg, heißt es in der Mitteilung. Ein Lageplan, auf dem die Grabfelder und Grabreihen verortet sind, soll künftig die Orientierung am Friedhof erleichtern. Analog dazu werden die einzelnen Grabreihen mit kleinen Schildern gekennzeichnet.