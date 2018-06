Ulms Oberhaupt kommt an den See

Das Ulmer Stadtoberhaupt, Ivo Gönner, wird auf dem Dreikönigstreffen der Langenargener Sozialdemokraten im Münzhof als Hauptredner sprechen. Der Sozialdemokrat will mit seinem Vortrag kommunalpolitische Akzente setzen. Aus seiner langjährigen Erfahrung - auch als Präsident und Vizepräsident des Baden-Württembergischen Gemeindetages - ist Gönner ein profunder Kenner der Kommunalpolitik. Seine politische Laufbahn begann als Stadtrat und setzte sich als Fraktionsvorsitzender der Ulmer SPD fort, bevor er dann die Oberbürgermeisterwahl in Ulm gewann. Bereits zweimal haben ihn die Ulmer wiedergewählt. Im „Verband der Donaumetropolen“, zu denen auch die Städte Budapest, Belgrad und Wien gehören, präsidiert er international die kommunalpolitische Arbeit. Die internationale Zusammenarbeit liege ihm ebenso am Herzen, wie diese auch am Bodensee gelebt wird, so Gönner. (ah)