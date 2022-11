Ukraine: Andreas Hase und Danna Sivko zeigen Buch und Bilder

Das Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg-Stuttgart (FEW) ist in der Flüchtlingshilfe aktiv. Eines der gemeinnützigen Familienferiendörfer des FEW beherbergt bereits seit März diesen Jahres einige Familien aus der ostuktrainischen Stadt Dnipro, die immer wieder Ziel des russischen Angriffskrieges ist.

Sie malt wieder

Unter den Flüchtlingen befindet sich eine Künstlerin, die als Kunstmalerin im Bereich der Neurographischen (Meditativen) Malerei bereits in ihrer Heimat erfolgreich war. Nachdem sich Danna Sivko mit ihrer kleinen Familie nun in Deutschland eingefunden hat, hat sie ihre Herzensangelegenheit, die Malerei, wieder aufgenommen. Gemeinsam mit dem Buchautoren Andreas Hase, der für die Diözese Rottenburg-Stuttgart das FEW leitet, findet nun im Familienferiendorf Langenargen am Bodensee ein Kunstnachmittag der besonderen Art statt: Neben der Vorstellung seines neuen Buches „Bäume für die Seele“ wird mit der Vernissage die Bildausstellung „Bilder für die Seele“ von Danna Sivko eröffnet.

Künstlerin ist vor Ort

Die Ausstellung mit den rund 20 Werken wird bis zum 16. Dezember, montags bis freitags zwischen 9 bis 16 Uhr im Familienferiendorf Langenargen zu sehen sein. Die Künstlerin ist selbst vor Ort und steht für Fragen, Gespräche und Diskussionen zur Verfügung. Am Samstag, 19. November, lädt das Familienferiendorf Langenargen von 15 bis 17 Uhr zu der kostenfreien Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen ein. Um Reservierung unter Telefon 07543 / 9 32 10 wird gebeten. Über Spenden zugunsten der Flüchtlingshilfe freuen sich alle.