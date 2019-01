TV Kressbronn startet mit Heimsieg

Die „Seesterne“ des TV Kressbronn haben ihr erstes Pflichtspiel im Jahr 2019 erfolgreich gemeistert. Gegen den SV Schemmerhofen setzte sich die Mannschaft von Trainerin Stefanie Raaf in der Handball-Bezirksklasse mit 25:21 durch. Dabei hatte es nach den ersten 30 Minuten im Langenargener Sportzentrum noch 10:10-Unentschieden gestanden.

Als Jessica Keller mit der Schlusssirene des ersten Durchgangs zum 10:10-Zwischenstand erfolgreich gewesen war, mussten sich die Kressbronner „Seesterne“ auf dem Weg in die Kabine kurz schütteln. Denn die TVK-Damen von Trainerin Stefanie Raaf hatten richtig gut begonnen und lagen nach 13 Minuten mit 5:1 vorne. Gerade in der Anfangsphase wussten die Gastgeberinnen mit schönen Spielzügen und sicheren Abschlüssen zu gefallen, während Schemmerhofen so manchen Ballverlust und technischen Fehler einstreute. Doch auch Kressbronn sollte noch nicht alles gelingen – die Nervosität im ersten Rundenspiel des neuen Jahres war nicht zu übersehen. Folgerichtig holten die Gäste aus dem Landkreis Biberach auf und lagen in der 24. Minute nur noch mit 6:8 hinten.

Bis zum Pausenpfiff hatte sich der SVS nicht mehr abschütteln lassen und erzielte - wie bereits erwähnt - in letzter Sekunde sogar noch den Ausgleich. In den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs schenkten sich die beiden Kontrahenten nichts - es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Bis, ja bis Franziska Gauß TVK-Spielmacherin Ann-Kathrin Messner an die kurze Leine nahm. Diese taktische Maßnahme der gegnerischen Bank sollte den TVK-Mädels jedoch in die Karten spielen. Die nun größeren Räume am Kreis wusste man, auch von den Außenpositionen, auszunutzen und setzte sich bis Minute 48 auf 17:14 ab. Doch damit nicht genug: In der 52. Minute bauten die „Seesterne“ ihre Führung auf 20:15 aus - die Vorentscheidung.

Bis in die Schlussphase hinein hatten Messner (acht Tore, zwei Siebenmeter) und ihre Mitspielerinnen die Partie unter Kontrolle. Für den letzten Treffer der Begegnung zum 25:21-Endstand zeigte sich Lisa Dreher verantwortlich. Kaum war der verdiente Heimsieg eingefahren, holten sich die „Seesterne“ den verdienten Applaus ihrer Fans ab. „Man weiß ja nach der Weihnachtspause nie so genau, wo man steht. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir gegen einen starken Gegner wie Schemmerhofen gewonnen haben“, sagte Steffi Raaf. „Wir hatten keine volle Bank und haben in dieser Partie ein paar Höhen und Tiefen gehabt, an denen wir jetzt noch arbeiten müssen.“