Trainerteam vermittelt Kindern Lust auf Fußball

„Spielen und Bewegen mit und ohne Ball“ lautete das Thema einer Sportstunde für die Klasse 1b der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule in Langenargen, die ganz im Zeichen des Fußballs stand. Durchgeführt wurde die Einheit von einem Team des Württembergischen Fußballverbandes, unterstützt von Fabienne Oswald, Hanna Ebert und Jan Eckstein, die sich beim FV Langenargen in der Jugendarbeit engagieren. Konrektor Michael Bucher, hatte die Veranstaltung angestoßen: „Die Verbindung von Verein und Schule ist für beide Seiten positiv, erweitert es doch das Angebot der Schule, andererseits finden die Kinder zum Fußball, was dem Verein zugute kommt.“

Den 14 Kindern machte es großen Spaß, die Übungen zu absolvieren und in Spielen dem Ball nachzujagen. „Das Ziel ist, den Kindern viele Ballkontakte mit einer großen Zahl von Erfolgserlebnissen zu ermöglichen“, erklärten Florian Märländer und Lukas Gentner, die im Rahmen Ihres Freiwilligen Sozialen Jahres mit dem DFB-Mobil unterwegs sind.

„Wir konnten heute viele Ideen mit in unsere Trainingsarbeit beim FV Langenargen mitnehmen“, freuten sich Fabienne, Hanna und Jan, die für diese Zeit extra von ihren Schulen vom Unterricht befreit wurden.