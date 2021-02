Trägerverein der professionellen Theaterfestspiele stellt sich neu auf

Wegen der Covid-19-Pandemie haben die Verantwortlichen des Langenargener Festspiele e. V. beschlossen, die Jahreshauptversammlung online abzuhalten. Rund 20 Personen nahmen einer Pressemitteilung zufolge an der digitalen Sitzung teil.

Erstmals seit Gründung des gemeinnützigen Trägervereins im Mai 2017 gibt es einen Wechsel im vertretungsberechtigten Vorstand: Dominik Kuch verlässt sein Amt als Finanzvorstand und wechselt in den Beisitz. Nicole Widmann rückt an dieser Stelle nach. Caroline Wocher als Vorsitzende und Christof Metzler als stellvertretender Vorsitzender bleiben in ihren Ämtern.

In der Vorstandschaft wird das Amt des Protokoll- und Schriftführers mit Julian Baiker neu besetzt. Angela Apfelbeck, Dominik Kuch, Barbara Metzler und Alisa Wolfinger werden in den Beisitz gewählt. Die Vereinsmitglieder Juliane Käser und Annett Wilcke bleiben dem Verein als Kassenprüferinnen treu, teilt der Verein weiter mit.

Neben den Neuwahlen gab Dominik Kuch und Nicole Widmann Einblicke in den Finanzhaushalt. Der Planungsansatz für das Haushaltsjahr 2020 musste wegen Corona angepasst werden. Sämtliche Einnahmen wurden für das Jahr 2021 zurückgestellt. Allem voran entstanden durch die Pandemie außerplanmäßige Zusatzkosten. Zum jetzigen Planungstand ist ein Defizit in Höhe von rund 15 000 Euro zum Jahresende 2021 zu erwarten. Ein solches Plandefizit zum Jahresbeginn ist dem jungen Trägerverein nicht fremd. Neu sei allerdings die Coronapandemie. So könne man beispielsweise derzeit schwer einschätzen, inwiefern die Wirtschaft in der Region durch Spenden- und Sponsoringgelder zur Förderung und Unterstützung des professionell getragenen Theaterbetriebs beisteuern könne, sagte Nicole Widmann. Unter den weiteren Strategien zur Senkung des Defizits nannte Widmann auch die Suche nach weiterer Verantwortung in der Politik. Die Region profitiere von dem Kultur- und Bildungsprojekt auf Profi-Ebene.

Es biete mitunter ein Alleinstellungsmerkmal mit nachweislichem Erfolg und Wachstum. Widmann schloss ihren Finanzausblick mit den Worten: „Klar ist: Ein Restrisiko bleibt.“

Zur Versammlung geladen war auch das professionelle Leitungsteam der Langenargener Festspiele, Steffen Essigbeck (Intendant) und Nadine Klante (künstlerische Leiterin). Sie gaben Einblicke in die aktuellen Programmplanungen und Abläufe des Theaters.

Der Spielplan der Festspielzeit 2021 mit dem Familien- und Abendstück und den ergänzenden Rahmenprogrammen sei gelungen. Klante betont, dass hier für alle Altersklassen ein Angebot dabei sei. Außerdem komme man mit der Eröffnungsmatinée und der Kulissenführung den Wünschen aus Reihen des Publikums nach.

Essigbeck wies darauf hin, dass Anfang April die Proben für das lang ersehnte Abendstück „Romeo und Julia“ starten. Gefolgt von den Proben zum Familienstück „Tom Sawyer und Huckleberry Finn“.

Aktuell laufen noch Stellenausschreibungen auf Profi-Ebene. Unter anderem sind noch Vakanzen wie Regieassistenz, Inspizienz, Bühnenhandwerker und Praktikastellen von Frühjahr bis Sommer zu vergeben. Ebenfalls suche man für diese Zeit noch ehrenamtliche Helfer für die Betreuung der Aufführungen sowie kostengünstige Unterkünfte für das professionelle Team. Nicht zuletzt sprach das Leitungsteam die Erweiterung des Programms um einen Sonderspielplan im Zeitraum Herbst bis Frühjahr 2020/21 an. Kleine und feine Darbietungen seien hier geplant, unter anderem in Form von Benefizveranstaltungen mit Schauspieler und Kabarettist Sebastian Dix und Pianist Guido Heimpel.

Bürgermeister Ole Münder zeigte sich begeistert. „Langenargen kann sich sehr glücklich schätzen so eine tolle Truppe zu haben. Vor allem das Format an sich, mit allen Angeboten und allen Protagonisten, ist ein absoluter Gewinn. Sowohl künstlerisch als auch für die ganze Location.“

Lobenswert sei auch, dass sich der Trägerverein so dafür einsetze. Selbst habe er die Angebote der Festspiele noch nicht live erleben können, freue sich jedoch, wenn sich dies bald ändere.