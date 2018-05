TPA zieht von Langentrog nach Langenargen

Vor kurzem hat die Firma „TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH“ Richtfest in Langenargen gefeiert. Der Rohbau des neuen Labor- und Bürogebäudes im Bildstock 22 ist fertiggestellt und der Ausbau bereits in vollem Gange. Im September soll das neue Gebäude bezugsfertig übergeben werden, wie Projektleiter Sascha Grübel berichtet.

Die fünf Mitarbeiter der TPA, welche in die neuen Räumlichkeiten einziehen werden, sitzen derzeit noch auf dem Gelände der ehemaligen Asphaltmischanlage in Langentrog. Durch die Renaturierung des Gebiets müssen auch die Büroräume weichen, weshalb der Strabag-Konzern eine Bündelung seiner Tochterunternehmen am Standort Langenargen vornimmt. Neben der Strabag GmbH (ehemals F. Kirchhoff Straßenbau) und der Ed. Züblin AG, welche als Hochbauunternehmen des Konzerns für den Neubau zuständig ist, sind am Standort außerdem die Deutsche Asphalt GmbH und die BMTI untergebracht.

Die TPA führt unter anderem Geotechnik-, Beton- und Asphaltuntersuchungen für den Strabag-Konzern durch und ist mit über 100 Standorten weltweit vertreten. Allerdings geht der Fachkräftemangel auch an dieser Branche nicht vorbei, weshalb die TPA derzeit noch Baustoffprüfer sucht und diese auch selbst ausbildet, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt. Auch in diesem Jahr sei noch ein Ausbildungsplatz frei, berichtet Wolfgang Rüdel.

Wilhelm Stehle, Polier des konzerneigenen Generalunternehmers Ed. Züblin AG, begeisterte mit seinem Richtspruch die Anwesenden „Mit großer Müh’ und vielem Fleiß, mit Maschinenkraft und Schweiß, aber auch mit Sachverstand dieser neue Bau entstand. Die heut’ge Zeit zeigt ihr Gesicht: Ein Dach aus Holz, das seht ihr nicht. Stattdessen war’n Beton und Stahl für den Statiker die erste Wahl. Der Richtbaum steht hier oben, alle Bauhandwerker soll er loben. Für diese Leute steh’ ich hier, von der Firma Züblin bin ich Polier. Dum woll’n wir jetzt herniedersteigen und unten auch beim Festschmaus zeigen, dass jeder von uns, Frau und Mann, auch tüchtig essen sowie trinken kann.“

Bis zur Fertigstellung des Labor- und Bürogebäudes werden noch zahlreiche Handwerker im Bildstock in Langenargen ein- und ausgehen, aber Projektleiter Grübel geht davon aus, dass der Bezug pünktlich möglich sein wird.