Tourist-Informationen laden zu gemütlicher Radtour ein

Die Kooperation Schwäbischer Bodensee (Eriskrich, Kressbronn, Langenargen, Neukirch) hat eine neue Broschüre „Die 10 schönsten Radtouren für Familien, E-Biker und sportliche Radler am Schwäbischen Bodensee“ erstellt. Diese liegt in den Tourist-Informationen der Gemeinden aus und wird auf Wunsch auch zugesandt. In der Broschüre sind gemütliche Nachmittags-Radtouren für Familien, etwa ins Eriskircher Ried, Radtouren für Genießer entlang der Argen, aber auch sportliche Radtouren, auf den Pfänder, beschrieben. Zur Vorstellung der Broschüre laden die vier Gemeinden alle Bürger sowie Gäste der Gemeinde Eriskirch, Kressbronn, Langenargen und Neukirch für Donnerstag 27. September, zu einer gemütlichen Radtour ein. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Schloss Montfort in Langenargen. Abfahrt ist gegen 16.30 Uhr. Die Fahrzeit beträgt etwa zwei Stunden. Es wird eine kleine Pause geben und einen gemütlichen Abschluss in Kressbronn im Seegarten, mit Überraschungen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Diese Tour eignet sich für Radfahrer und E-Biker und findet bei jeder Witterung statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis heute unter Telefon 07543 / 93 30 92. Foto: Tourist-Information