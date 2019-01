Tourismusleiter in Langenargen verabschiedet

Nach 13 Jahren als Leiter des Amtes für Tourismus, Kultur und Marketing in Langenargen, wurde Frank Jost von Langenargens Bürgermeister Achim Krafft und den Gemeinderäten offiziell verabschiedet. Jost wird am 1. Februar als Leiter des Fachbereichs Tourismus und Stadtmarketing der Stadtverwaltung Sigmaringen eine neue berufliche Herausforderung angehen.

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung hat Langenargens Bürgermeister Achim Krafft Frank Jost verabschiedet. Der 44-jährige Leiter für Tourismus, Kultur und Marketing schloss 2002 seinen Diplom-Betriebswirt im Bereich Tourismus an der Hochschule Kempten (Allgäu) ab und leitete anschließend die Tourist-Information der Gemeinde Wasserburg (Bodensee), bevor er 2005 in Langenargen seine neue Stelle antrat. Am 1. Februar wird Jost in die Hohenzollernstadt als Leiter des Fachbereichs Tourismus und Stadtmarketing der Stadtverwaltung Sigmaringen wechseln.

Bürgermeister Achim Krafft lobte seinen langjährigen Mitarbeiter und sprach von einem guten Miteinander: „Sie verlassen uns nicht im Groll, das ist wichtig und gut. Sie haben neue Perspektiven gesucht, in Sigmaringen gefunden und nun ihre beruflichen Weichen neu gestellt. Vielen Dank für ihre Loyalität, ihr ausgeprägtes Fachwissen und für die tolle touristische Entwicklung, die unsere Gemeinde ihrer Arbeit mit zu verdanken hat“.

In seinem Rückblick sprach Frank Jost von einer prägenden, spannenden, wenn auch nicht immer einfachen Zeit. „Ein wichtiges Anliegen war mir immer, in Langenargen die Urlaubsthemen zu forcieren. Wir konnten unter anderem das Wassersportangebot deutlich ausbauen, haben die Steganlagen erneuert, eine Hafenkommission ins Leben gerufen, den „Schwäbischen Bodensee“ auf den Weg gebracht, 2008 das Strandbad erneuert, das Angebot der Schlosskonzerte erweitert oder auch die Langenargener Festspiele aus der Taufe gehoben“, sagte Jost.

Seit seiner Amtseinführung seien zudem die Gäste- und Übernachtungszahlen stark gestiegen, was laut Aussage mitunter der erfolgreichen Umsetzung neuer Infrastruktureinheiten im Ort geschuldet sei. „Langenargen hat sich prächtig entwickelt. Ich danke der Verwaltung und dem Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit. Besonders bedanke ich mich bei allen, die mich im Rahmen der Einführung der Echt-Bodensee-Card stets unterstützt haben. Dies war und ist nicht selbstverständlich“.

Stellvertretend für den Gemeinderat fand Joachim Zodel die passenden Worte. „Sie hatten in ihrem Betätigungsfeld eine große Etatverantwortung und haben zahlreiche wichtige Projekte mit auf den Weg gebracht. Trotz Ihres Engagements wurden Sie jedoch oft durch Vertreter einer Internetplattform in teils menschenverachtender Weise angegriffen, was nicht akzeptiert werden kann. Mit ihrem Wirken haben Sie dafür gesorgt, dass Langenargen sich zu einem sehr beliebten und erfolgreichen Urlaubsort weiterentwickelt hat“, sagte der Fraktionsvorsitzende der FWV. Bürgermeister Achim Krafft und die Gemeinderäte wünschten Frank Jost für seinen künftigen Lebensweg alles Gute und stets ein glückliches Händchen bei den kommenden Aufgaben.