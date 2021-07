Tolle Matches der Nachwuchsspieler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr richtete der TC Langenargen auf seiner schönen Anlage die Jugend-Clubmeisterschaften aus. Sehr erfreut waren die TCL-Verantwortlichen über das starke Interesse der Nachwuchsspieler mit 22 Meldungen.

Das größte Teilnehmerfeld stellten die Junioren U18 mit insgesamt 8 Titelaspiranten. In die engere Auswahl spielten sich die erfahreneren Tenniscracks wie die Brüder Lorenz und Valentin Lauria, Julian Mehler sowie Nicolas Arnold und Tom Sternig. Im Finale siegte dann der technisch versierte Sternig souverän gegen Arnold.

Das zweitgrößte Tableau hatten die Juniorinnen U12/U10. Hier gab es von Beginn an knappe Matches. Im Halbfinale standen dann Carlotta Wittmann und Matilda Plomin sowie ihre Schwester Karlotta und Teresa Sternig. Überlegen gewann K. Plomin, mit nur einem abgegebenen Spiel im Turnier, gegen Wittmann das Finale. Sternig belegte den dritten Platz.

Vier Teilnehmer standen sich in der U12 Junioren Konkurrenz gegenüber. Jonas Beck setzte sich denkbar knapp gegen Felix Boes durch, ebenfalls Phillip Kolb der knapp gegen Matheo Florian ins Finale einzog. Im Finale ließ Kolb seinem Gegenspieler Beck keine Chance und gewann deutlich den Clubmeistertitel. Im packenden Spiel um Platz 3 setzte sich schlussendlich Florian gegen Boes durch. Die U15 Juniorinnen spielten in einer 3er Konkurrenz jede gegen jede. Auch hier stand der Name Kolb am Ende ganz oben. Leonie Kolb gewann beide Spiele gegen Maria Deprez und Malina Schramme.

Zur Siegerehrung überreichte Jugendwart Jochen Beck allen Teilnehmern Urkunden sowie Medaillen und Spenden an die jeweils drei Erstplatzierten. Unter dem Strich war die Jugendclubmeisterschaft für alle die mitgemacht haben, für die Veranstalter sowie für den Gesamtverein TCL ein voller Erfolg.