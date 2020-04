Tischlein, deck Dich: Auch Langenargen Gastronomie liefert

Wer nicht auf Speisen aus dem Restaurant oder Kuchen aus der Konditorei verzichten will, hat in Langenargen trotz Corona-Krise eine beachtliche Auswahl. Lokale und Cafés haben zwar zu, doch die Betreiber legen sich ins Zeug und bieten einen Abholservice an beziehungsweise beliefern ihre Gäste und Kunden. Die „SZ“ fasst das Angebot zusammen, Vollständigkeit garantieren wir nicht.

„Wer bei uns vorbestellt, kann sein Essen zehn bis 15 Minuten später abholen“, sagt beispielsweise Volker Rentel vom Hotel Gasthof Krone in Langenargen. Das Angebot werde wie vor der Krise auch an manchen Tagen besser angenommen als anderen. Der übliche Umsatz wird dem Küchenchef zufolge nicht erreicht, „aber die Leute freuen sich, dass wir etwas machen“. Außerdem bleibe Zeit zum Aufräumen und Vorputzen für die Saison, was üblicherweise nebenbei laufe. Wer nicht auf ein Essen aus der Krone verzichten will, kann sich täglich von 11.30 bis 19 Uhr eindecken. Bestellungen werden unter Telefon 07543 / 934 30 angenommen. Weitere Informationen gibt es unter www.hotel-krone.de.

Der Adler in Oberdorf hat einen Abhol- und Lieferservice eingerichtet, und zwar täglich von 17 bis 20.30 Uhr und am Wochenende zusätzlich von 11.30 bis 13.30 Uhr. Informationen sind unter www.adler-oberdorf.de/aktionen zu finden. Bestellungen nimmt das Restaurant unter Telefon 07543 / 28 07 entgegen.

Das Hotel-Restaurant Schwedi hat ebenfalls einen Abhol- und Lieferservice im Programm. Informationen und Kontakt: www.hotel-schwedi.de, Telefon 07543 / 93 49 50.

Kuchen können sich Kunden vom Hotel Seeperle liefern lassen oder dort abholen. Informationen unter www.seeperle.de. Die Bestellung sollte 24 Stunden vor Abholung erfolgen, per E-Mail an hotel@seeperle.de oder telefonisch unter 07543 / 933 60.

Die Bäckerei Metzler bietet zu den Öffnungszeiten einen Lieferdienst an. Bestellungen bis 22 Uhr, Kontakt: www.baeckerei-metzler.de, Telefon 07543 / 24 42.

Einen Abhol- und Lieferservice hat das Strand-Café Lang freitags, samstags und sonntags eingerichtet. Kontakt: www.strandcafe-lang.de, Bestellungen unter Telefon 07543 / 932 00.

Zusätzlich zum Ladenverkauf samstags und sonntags ab 12 Uhr bietet Konditorkunst Café & Konditorei einen Abhol- und Lieferservice an. Kontakt: www.konditorkunst-langenargen.de, info@konditorkunst-langenargen.de, Telefon 07543 / 934 66 66.

Das Ristorante Pizzeria da Peppino liefert Speisen in Oberdorf aus, sonst nur Abholung. Kontakt: www.ristorante-dapeppino.de, info@ristorante-dapeppino.de, Telefon 07543 / 300 44 14.

Die Pizzeria Matchpoint im Tennisclub Langenargen bietet einen Lieferservice an. Kontakt: www.pizza-langenargen.de, Telefon 07543 /302 90 99.