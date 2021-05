Tim Zimmermann startet ins ADAC GT Masters

In der Magdeburger Börde röhren am Samstag und Sonntag die Motoren. Das ADAC GT Masters startet in Oschersleben in die neue Saison und auch Tim Zimmermann wird dort ins Lenkrad greifen. Zusammen mit seinem Vorjahresteamkollegen Steijn Schothorst will der Rennfahrer aus Langenargen seinen Nachwuchstitel aus dem Vorjahr bestätigen und regelmäßig um Podiumsplatzierungen kämpfen.

Vertrauen zurückzahlen

Für den 24-Jährigen gibt es eine große Veränderung. Während Zimmermann 2020 noch als GT3-Neuling in den Lamborghini Huracan stieg, ist er inzwischen in das Juniorprogramm des italienischen Sportwagenbauers eingestiegen. „Das hilft mir natürlich nicht auf der Strecke. Das Auto ist kein anderes“, sagt Zimmermann. „Es hilft aber zu wissen, dass Lamborghini auf mich als Sportler setzt.“ Dieses Vertrauen, so Zimmermann, habe er bei den ersten Langstreckenrennen in diesem Jahr auch schon zurückzahlen können.

Die beiden einstündigen Rennen in Oschersleben, die jeweils am Samstag und Sonntag ausgetragen werden, beginnen um 16.30 Uhr (live bei RTL Nitro).