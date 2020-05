Tim Zimmermann rast mit Vollgas durch den Keller

Während die Fußball-Bundesliga ab dem Wochenende Geisterspiele austragen darf, steht der Motorsport weiter still. Erst Ende Juli wird das ADAC GT Masters voraussichtlich zum ersten Rennen ins tschechische Most reisen. Bis dahin hätte auch Tim Zimmermann aus Langenargen – von zwei Testfahrten abgesehen – gut ein Dreivierteljahr keine Strecke mehr aus der Nähe gesehen. Der 23-Jährige kann immerhin im eigenen Keller fahren.

Eigentlich hätte der Langenargener zum ersten Mal in seinem Lamborghini GT Masters-Luft schnuppern sollen. Wegen der Corona-Pandemie bleibt es aber vorerst beim eigentlich. „Die ganze Sportwelt steht gerade still und das ist auch im Sinne unserer Gesundheit das Beste“, sagt Zimmermann. „Aber ich konnte nicht mehr länger nur allein Radfahren oder Joggen. Ich musste mir etwas einfallen lassen, um das Gefühl fürs Rennfahren nicht zu verlieren.“

Zimmermanns Lösung steht nun im Keller. Dort hat der 23-Jährige seine persönliche Rennstrecke gebaut. Blaue Leuchtstoffröhren erhellen einen Rennsitz. Davor sind verschiedene Monitore, die ein Cockpit simulieren. Ein originalgetreues Lenkrad und Pedale imitieren sein Rennauto. Über einen Computer und die passende Software ist er mit Motorsportlern auf der ganzen Welt verbunden. „Wir fahren einfach Rennen gegeneinander und haben wirklich großen Spaß“, meint Zimmermann. „Neben Kollegen aus dem GT Masters sind auch Formel-1-Fahrer wie Lando Norris oder Max Verstappen in unserer Gruppe.“

Dass diese Simulation zwar echt wirkt, aber das Rennfahren nicht ersetzt, weiß Zimmermann. „Trotzdem ist so etwas wichtig, um im Rhythmus zu bleiben“, sagt er. „Die Abläufe sind dieselben wie im richtigen Rennauto und ich trainiere nicht gegen eine künstliche Intelligenz oder gegen anonyme Gegner, sondern gegen Fahrer, mit denen ich mich auch schon in der Realität duelliert habe und es auch weiterhin tun möchte.“

„Die Schäden gehen im Simulator nicht so ins Geld“, erklärt Zimmermann lachend den Unterschied zum echten Rennsport. Außerdem können die Fahrer sich in verschiedenen Serien und Autos ausprobieren. Dabei stehen ihnen Rennstrecken auf der ganzen Welt offen. Und die Welt kann sogar dabei sein. Zwar werden die Simulatorrennen nicht im Fernsehen übertragen, aber im Internet können die Fans den Profis beim Lenken zuschauen. Zimmermann zum Beispiel sendet jeden Abend auf der Streamingplattform Twitch als User „timzimmermann1“. „In der Gamerszene ist das ja schon lange sehr beliebt und auch bei uns funktioniert das wirklich gut“, freut er sich. „Die Leute haben die Möglichkeit zu sehen, was ich im Cockpit mache.“ Im Rennwagen wäre das unmöglich.

Ob Zimmermann wieder ins Rennauto zurück will? Die Antwort kommt blitzschnell. „Klar ist das unser großes Ziel, dass wir am 31. Juli in Most wieder im richtigen Auto sitzen. Aber ich glaube, dass ich auch dann das Simulatorfahren nicht aufgeben werde. Das könnte in unserem Sport eine echte Sache werden – auch nach der Corona-Pandemie.“