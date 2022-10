Tim Zimmermann peilt zum Saisonfinale das Podium an

Am Hockenheimring geht am kommenden Wochenende (21. bis 23. Oktober/alle Rennen live bei RTL Nitro) das ADAC GT Masters in seine letzten beiden Runden. Tim Zimmermann aus Langenargen und sein Teamkollege Christopher Mies haben mit der Meisterschaftsentscheidung nichts mehr zu tun. Das Fahrerduo des Teams Land Motorsport wollen aber bei den Tagessiegen ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Schließlich sind die Rennen am Hockenheimring auch so etwas wie Zimmermanns Heimspiel.

Die Meisterschaft im ADAC GT Masters entscheidet sich nach den letzten beiden Rennen in Hockenheim. Tim Zimmermann und sein Teamkollege Christopher Mies werden damit allerdings nichts zu tun haben, denn ihr Abstand in der Fahrerwertung nach ganz vorn ist zu groß. „Trotzdem wollen wir ein Wörtchen um den Tagessieg mitreden“, sagt Tim Zimmermann. „Dass wir das Zeug dazu haben, haben wir in der letzten Zeit öfter bewiesen.“

Denn nach einem holprigen Start in die Saison kam die Land-Truppe immer besser in Fahrt. Am Lausitzring holten sich Zimmermann und Mies den Sieg, zuletzt verhinderte ein Reifenschaden am Sachsenring einen weiteren Sprung aufs oberste Treppchen. „Das war natürlich bitter, aber gleichzeitig auch der Antrieb, weiterzuarbeiten“, sagt Tim Zimmermann. „Unsere Leistung auf der Strecke stimmt und wenn alles zusammenkommt, können wir gewinnen.“

Ob dies am Hockenheimring wirklich gelingen kann, darüber kann Tim Zimmermann nur spekulieren. „Es gab keine Tests hier und wir wissen nicht genau, welche Autos hier im Vorteil sein werden“, erklärt er. „So richtig wissen wir das erst am Samstag nach dem ersten Qualifying.“ Schließlich werden erst dann die meisten Teams vollständig mit offenen Karten spielen.

Das Saisonfinale in Hockenheim wird für Tim Zimmermann so oder so ein besonderes Erlebnis sein. Auch wenn sein Heimatort Langenargen und die Kurpfalz nicht gerade um die Ecke sind, ist es sein Heimrennen und die Rennstrecke, die für seine Partner, Fans und seine Familie am nächsten liegt. „Ich weiß, dass viele Leute an der Strecke sein werden und mich unterstützen“, freut sich Zimmermann. „Hoffentlich können wir dann am Ende über eine Podiumsplatzierung jubeln.“