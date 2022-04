Tim Zimmermann mit ausbaufähigem Start

Beim Auftakt des ADAC GT Masters in Oschersleben ist Tim Zimmermann aus Langenargen zweimal in die Punkte gefahren. Trotz kleiner Schwierigkeiten in der Abstimmung des Autos und einem chaotischen Qualifying am Samstag behielt der 25-Jährige die Nerven und pilotierte den Audi mit seinem Teamkollegen Christopher Mies immer nahe an die Top 10, die beide Piloten in den freien Trainings regelmäßig erreichten.

In den Tests am Donnerstag und Freitag lief es für Zimmermann und Mies auch so, wie sich die beiden Rennfahrer das vorgestellt hatten. Das Duo von Land Motorsport war bei den freien Trainings „immer unter den besten fünf Fahrerpaarungen“, wie Zimmermann erzählt. „Wir waren wirklich schnell und ich war auch mit meiner Leistung ziemlich zufrieden“, sagt er weiter.

Rote Flagge bremst Tim Zimmermann aus

Das änderte sich etwas in Richtung des ersten Qualifyings. Zimmermann stieg guter Dinge in seinen Audi R8 LMS GT3 evo II – allerdings kamen ihm zwei Dinge etwas in die Quere. „Wir haben nochmal etwas am Setup geändert, was nicht so richtig geholfen hat“, erklärt er. „Und leider hatte ich dann auch auf der Strecke nicht so richtig viel Glück.“ Denn eine rote Flagge bremste den 25-Jährigen auf seiner schnellen Runde aus, sodass am Ende Startplatz 14 zu Buche stand. Im Rennen reichte es für das Duo immerhin für Rang 13 und somit auch Zählbares.

Für das zweite Zeittraining versuchte die Mannschaft von Land Motorsport das Setup des Schwesterautos zu kopieren, allerdings gelingt so etwas im Motorsport meist nur mit mäßigem Erfolg. „Trotzdem die Autos eigentlich baugleich sind, gibt es immer kleinere Unterschiede“, so Zimmermann. Auch deshalb ging es für Mies nicht über Startplatz zwölf hinaus. Im Rennen konnte das Fahrergespann diesen Rang dann halten und schließlich erneut Punkte mitnehmen.

„Es war nicht so ganz das, was wir uns im Ergebnis vorgestellt hatten“, gibt Zimmermann später zu Protokoll. Das gilt allerdings nur für die sieben Punkte für die Gesamtwertung. „Es macht mir wieder Spaß, Rennen zu fahren und die Zusammenarbeit mit dem Team ist super“, meint Zimmermann. „Mit diesem Gesamtpaket bin ich sicher, dass es dann ab dem 20. Mai am Red Bull Ring weiter nach vorn geht.“