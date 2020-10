Tim Zimmermann kämpft weiter um den Titel

Das ADAC GT Masters geht an diesem Wochenende in die fünfte Runde. Tim Zimmermann aus Langenargen nimmt die beiden Rennen am Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg als Führender der Juniorenwertung in Angriff und möchte auch am Sonntagabend dort noch ganz oben stehen. Das alles beim Heimspiel seines Teams Grasser Racing und auf einer Strecke, die nicht unbedingt für den schnellen Lamborghini Huracan gemacht ist.

Der 24-jährige Zimmermann war zuletzt im italienischen Bologna und unterzog sich verschiedenen Fitnesstests für Lamborghini. „Zwischen den Rennen am Sachsenring und jetzt am Red-Bull-Ring war das schon eine Herausforderung“, sagt Zimmermann, der vor Kurzem ins Juniorprogramm der italienischen Luxusmarke aufgenommen wurde. „Aber das alles bringt mich weiter. Und darum geht es.“

Denn Zimmermann hat einen Plan. Er möchte nicht nur um einen Werksvertrag bei Lamborghini kämpfen, sondern sich auch die Juniorwertung im ADAC GT Masters holen. „Das war von Anfang an mein Ziel und das verfolge ich natürlich weiter“, sagt Zimmermann, der dieses Klassement mit 25,5 Punkten anführt. „Natürlich ist das ein Polster, aber das kann innerhalb eines Rennens auch schon aufgebraucht sein. Wir müssen weiterhin die Top fünf in den Rennen anpeilen und die Leistungen der letzten Wochen bestätigen.“

Der Red-Bull-Ring könnte dabei Vorteil und Nachteil sein. Die Werkstatt von Zimmermanns Team Grasser Racing ist keine zehn Kilometern von der Rennstrecke entfernt. Kein Team im Feld kennt die 4,3 Kilometer in der Steiermark besser. Gleichzeitig hatte der Lamborghini Huracan GT3 Evo in den vergangenen Jahren seine Probleme mit der Hochgeschwindigkeitsstrecke. „Andere Marken könnten dort tatsächlich einen Vorteil haben“, meint Zimmermann, der für die Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet. „Genaueres wissen wir aber erst, wenn alle Teams hier mit offenen Karten spielen.“

Die Qualifyings starten am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr. Die Ampel schaltet für die Rennen um 13 Uhr auf Grün. Tim Zimmermann wird am Samstag das Rennen starten und am Sonntag im Laufe des zweiten Rennens das Steuer von Steijn Schothorst übernehmen. Beide Läufe zeigt Sport1 live und frei empfangbar im Fernsehen.