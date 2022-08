Tim Zimmermann greift am Lausitzring wieder das Podium an

Drei Rennwochenenden vor Saisonende hofft Tim Zimmermann, beim ADAC GT Masters am Lausitzring (19. bis 21. August) endlich einen Podestplatz zu erreichen. Es wäre die Belohnung für die Arbeit und den positiven Trend der vergangenen Wochen und Monate, die ihm und seinem Teamkollegen Christopher Mies am Nürburgring durch technische Probleme verwehrt wurde. Die Strecke in Schipkau liegt dem 25-jährigen Langenargener und auch die Testfahrten stimmen die Mannschaft von Land Motorsport positiv.

Erst kürzlich war Zimmermann schon in der Lausitz und drehte auf dem knapp dreieinhalb Kilometer langen Kurs seine Runden. „Wir waren ziemlich zufrieden mit den Ergebnissen“, sagt er und hofft darauf, dass er mit Mies auch am kommenden Wochenende ähnlich schnell sein wird. Einen Unterschied gibt es allerdings. Während bei den Tests noch Temperaturen über 30 Grad herrschten, rutscht das Thermometer pünktlich zu den Rennen in den Keller – verbunden mit einigen Regenschauern. „Das verändert die Situation natürlich immer“, so Zimmermann. „Regen heißt immer, dass es auch Überraschungen geben kann.“

Land-Mannschaft findet den Fehler

Vielleicht sind es dieses Mal ja positive Überraschungen für die Land-Mannschaft, die vor zwei Wochen am Nürburgring auf dem Weg aufs Podium von technischen Problemen ausgebremst wurde. „Klar war das ein kleiner Dämpfer für die ganze Mannschaft, weil wir richtig gut unterwegs waren“, gibt Zimmermann zu. „Das Team war aber in den vergangenen Tagen sehr fleißig und hat den Fehler gefunden.“ Zumindest in dieser Hinsicht steht einem erneuten Angriff auf eine vordere Platzierung somit nichts mehr im Wege.

Den Lausitzring kennt Zimmermann schon aus seiner Zeit in der ADAC Formel Masters. Für ihn ist es ein besonderes Rennen im Kalender des ADAC GT Masters. Die Strecke besteht aus schnellen Passagen des Rundkurses mit überhöhten Kurven und einem Infield, das enge Kurven hat und viel von der Fahrern fordert. „Das macht es immer spannend, hier zu fahren“, erzählt Zimmermann. Beide Rennen am Samstag und Sonntag ab 13 Uhr werden live auf RTL Nitro übertragen.