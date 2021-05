Tim Zimmermann geht beim GT-Masters-Auftakt leer aus

Sein Ziel für den Start im ADAC GT Masters 2021 hat Tim Zimmermann verfehlt. Zusammen mit seinem Team Grasser Racing und Temkollegen Steijn Schothorst wollte der 24-jährige Rennfahrer aus Langenargen an die Erfolge der Vorsaison anknüpfen – genau das ist ihm am vergangenen Wochenende in der Motorsportarena Oschersleben aber nicht gelungen. Zwar passte die Renngeschwindigkeit, doch die Ergebnisse ließen sehr zu wünschen übrig.

Dass Zimmermann einen eher enttäuschenden GT-Masters-Auftakt erleben wird, deutete sich sehr früh an. Bei einem völlig verrückten Wetter blieb er hinter seinen Erwartungen zurück. Der 24-Jährige hatte sich mehr als Platz 14 und eine Fahrt an die Box kurz vor Ende von Rennen zwei erhofft. „Sicherlich ist man da zuerst einmal enttäuscht“, bilanzierte Zimmermann. „Ich weiß aber auch, dass meine Leistung gut war und darauf bauen wir auf.“

Pech im Reifenpoker

Schon im ersten Zeittraining war irgendwie der Wurm drin. Gerade als Zimmermann zu seinen schnellen Runden ansetzen wollte, blieb ein Konkurrent im Kiesbett stecken. Die Folge: eine rote Flagge und fünf verbleibende Qualifyingminuten, die kein Fahrer mehr nutzen konnte. So nahm der 24-Jährige das Rennen am Samstag von Startplatz 16 auf. Dort zeigte Zimmermann zunächst sein ganzes Können und übergab das Auto nach einer halben Stunde auf Rang elf an seinen Teamkollegen Schothorst. Der Niederländer fuhr mit dem Lamborghini Huracan auf dem 14. Platz über die Ziellinie. „Das war ein ganz ordentliches Rennen und wir wollten es am Sonntag noch ein bisschen besser machen“, sagte Zimmermann, der für die Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet.

Schothorst, der das zweite Zeittraining fuhr, hatte aber ebenfalls Probleme auf der Strecke und wurde 22. Nach einem Reifenschaden und ein wenig Pech im Reifenpoker stellte Zimmermann schließlich sein Fahrzeug kurz vor Ende des Sonntagsrennens – ohne Punkte – in der Box ab. „Wir hatten vor dem Fahrerwechsel eh schon einen Reifenschaden“, erzählte er. „Am Ende war der Druck in den Regenreifen auf trockener Strecke so hoch, dass es keinen Sinn mehr hatte.“

Erinnerung an das Vorjahr

Nach den ersten Metern im ADAC GT Masters 2021 äußerte Zimmermann seine Unzufriedenheit. Seine Zeiten und seine Leistung waren in Ordnung, aber er münzte das nicht in Punkte und gute Platzierungen um. „Allerdings ging auch das Vorjahr so ähnlich los und am Ende stand der Titel für den besten Nachwuchsfahrer. Ich bin also sehr zuversichtlich, dass wir das als Team beim nächsten Mal definitiv besser machen werden.“