Tim Zimmermann feiert am Nürburgring

Mit einem zweiten Platz in der Rookie-Wertung und Rang neun im kompletten Feld hat Tim Zimmermann im ADAC GT Masters seinen ersten Achtungserfolg erzielt. Dank einer starken Leistung im Qualifying und einer konzentrierten Fahrt in den Rennen sammelte der 23-Jährige wertvolle Punkte für das Gesamtklassement und für die Wertung der Nachwuchsfahrer.

Während der Langenargener beim Saisonauftakt am Lausitzring noch mit nur einem Punkt nach Hause gehen musste, kamen nun am Nürburgring ganze acht Zähler hinzu. Durch Platz neun im zweiten Rennen und der Wertung als zweitbester Nachwuchsfahrer kletterte Zimmermann in der Rookie-Wertung gar auf den dritten Rang. „Wir können richtig zufrieden sein mit unserer Leistung“, freut sich der 23-Jährige über seine erste Trophäe. „Das ganze Team hat einen riesigen Job gemacht. Wir sind auf einem richtig guten Weg.“

Gemeinsam mit seinem niederländischen Teamkollegen Steijn Schothorst fuhr Zimmermann den Lamborghini Huracan im Samstagrennen auf Rang 15. Noch besser lief es am Sonntag. Der Rookie, der für die Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet, machte im Qualifying auf sprintete auf Startplatz 11. „Das war natürlich eine super Ausgangsposition“, freut sich Zimmermann noch immer. Auch im Rennen zeigten Zimmermann und Schothorst, dass sie den Anspruch haben, noch weiter nach vorn zu fahren und landeten am Ende auf Rang 9. „Wir werden das gute Gefühl jetzt mitnehmen und weiter hart arbeiten. Die Saison ist ja noch lang“, sagt Zimmermann.

Ab dem 18. September schlägt das GT Masters in Hockenheim auf. „Es ist immer etwas Besonderes, in der Nähe der Heimat fahren zu können“, sagt der Langenargener. „Vielleicht gibt uns das ja noch den letzten Kick, um wirklich ganz vorne anzugreifen.“