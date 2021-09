Tim Zimmermann fährt wieder am Nürburgring

Statt, wie geplant, beim ADAC GT Masters am Lausitzring an den Start zu gehen, wird Tim Zimmermann aus Langenargen am kommenden Wochenende auf der Nordschleife das Ruhr-Pokal-Rennen in Angriff nehmen. Zusammen mit seinem Teamkollegen Axcil Jeffries und Konrad Motorsport möchte Zimmermann in der Pro-Klasse für Furore auf dem Nürburgring sorgen.

Eigentlich hätte Zimmermann, der in dieser Woche seinen 25. Geburtstag feierte, am Lausitzring zwei Rennen im ADAC GT Masters bestreiten sollen. Allerdings fanden Grasser Racing und der Langenargener nicht das richtige Package. „Wir haben beschlossen, das Rennen deshalb auszulassen“, erklärt Zimmermann. Trotzdem wird er am Samstag ins Lenkrad greifen. Er kehrt an den Nürburgring zurück. Schon vergangenes Wochenende raste er dort über den Asphalt, machte einen hervorragenden Eindruck im Qualifying und kämpfte zum Ende sehr lange um den Sieg in der Silber-Klasse der GT World Challenge. „Dann kam ein Reifenschaden, der unser Rennen zerstörte. Das war ärgerlich und kostete uns das Podium“, sagt er.

Schneller Teamkollege

Während es in der World Challenge nur über den Grand-Prix-Kurs geht, jagt das Feld jetzt über die komplette Nordschleife. Sechs Stunden wird das Rennen, das am Samstag um 12 Uhr startet, dauern. Zimmermann wird zusammen mit Axcil Jeffries in den Lamborghini Huracan GT3 von Konrad Motorsport steigen. „Axcil ist ein schneller Teamkollege und wir kommen sehr gut miteinander klar“, sagt Zimmermann.