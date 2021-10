Tim Zimmermann fährt mit leichtem Aufwind nach Barcelona

Bei seiner Rückkehr ins ADAC GT Masters kam Tim Zimmermann am vergangenen Wochenende mit seinem neuen Teamkollegen Hugo Sasse in die Punkte und zeigte am Sachsenring eine gute Leistung. Die will der Langenargener nun mit in das kommende Wochenende nehmen – in Barcelona steht das Finale der GT World Challenge an.

Starke erste Rennhälfte endet in den Top Zehn

Nach dem Rennen am Sachsenring hatte Tim Zimmermann die Gewissheit, dass es „noch geht“, wie er selber sagt. Im zweiten Rennen am Sonntag startete der Langenargener in seinem Lamborghini Huracán GT3 aus dem Mittelfeld und legte in der ersten Rennhälfte eine starke Vorstellung hin. Während sich ganz vorn die Fahrer auf der engen Strecke duellierten, behielt Zimmermann laut Mitteilung einen kühlen Kopf und zog an mehreren Konkurrenten vorbei. Als er nach 30 Minuten Renndauer an seinen Teamkollegen Hugo Sasse übergab, lag das Grasser-Team auf Rang neun. „Wir haben das ganz gut gelöst und kommen immer besser in die Spur“, sagte Zimmermann. „Das Auto hat sich viel besser angefühlt und wir waren schneller als in den Rennen zuvor.“

Der erst 17-jährige Hugo Sasse brachte den Lamborghini auf Position 14 und damit in den Punkterängen ins Ziel. Am Tag zuvor hatten die beiden neuen Teamgefährten mit Rang 19 die Punkteränge noch verfehlt. „Es war eine spannende erste Woche mit Hugo“, bilanziert Zimmermann, der zwar einen Aufwärtstrend erkennt, aber noch nicht gänzlich zufrieden ist. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in den letzten Rennen im ADAC GT Masters noch weiter nach vorn kommen können. Ich bin sehr optimistisch, dass wir die Trendwende hinbekommen.“

Andere Fahrerpaarung in Spanien

Bevor Zimmermann dies ab dem 22. Oktober in Hockenheim mit Sasse angehen wird, fährt er in Barcelona. Dort startet der Langenargener in der GT World Challenge – mit anderer Fahrerpaarung, allerdings auch im Huracán. Drei Stunden wird das Saisonfinale in der Serie dauern – Start ist am Sonntag um 15 Uhr. Die Erwartungshaltung ist dieselbe. „Ich möchte vorne mitfahren und gute Ergebnisse einfahren“, sagt Zimmermann. „Das wird jetzt das Ziel für jedes weitere Rennen in dieser Saison sein.“