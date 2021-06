Tim Zimmermann arbeitet an den Stellschrauben

In Europa erlebt Tim Zimmermann bisher eine durchwachsene Saison. Für ihn und sein Team Grasser Racing ist das auch alles andere als zufriedenstellend. Und deshalb arbeiten sie intensiv daran, dass das zu keinem Dauerzustand wird – es läuft die Suche nach den Zehnteln, die bislang gefehlt haben. Ein Schritt dazu waren Anfang der Woche Testfahrten im belgischen Spa. Ein weiterer soll nun das Sechs-Stunden-Rennen im amerikanischen Watkins Glen am Wochenende sein. Dort wird der Langenargener Rennfahrer mit Misha Goikhberg und Franck Perera in der IMSA-Endurance-Serie starten.

Sehr gute Tests

Mut machen dem Langenargener Rennfahrer die Tests in Spa. „Es waren sehr gute Tests und ich bin sehr zuversichtlich“, sagt der 24-Jährige. „Die Saison ist noch lang und wir werden wieder zurück in die Erfolgsspur finden.“ Eingeschlagen werden soll der Weg beim Sechs-Stunden-Rennen im 2000-Einwohner-Dorf Watkins Glen. „Anfang des Jahres hatten wir da gute Ergebnisse und darauf hoffe ich auch dieses Mal“, so Zimmermann, der sich unter anderem mit dem Rennsimulator der „Rennfieber-Ausstellung“ im Dornier-Museum in Friedrichshafen darauf vorbereitet hat.

Bei diesem Rennen am Sonntag startet der Fahrer der Renngemeinschaft Graf Zeppelin in einem Lamborghini Huracan. Zu sehen ist das Ganze im Livestream der IMSA. Die Ampel schaltet um 19 Uhr Ortszeit auf Grün. In Deutschland wird das sechs Stunden später sein.