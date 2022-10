Tim Zimmermann am Hockenheimring im Pech

Zum Ende des ADAC GT Masters am Hockenheimring mussten sich der Langenargener Rennfahrer Tim Zimmermann und Christopher Mies mit einem neunten und einen zwölften Rang begnügen. Vor allem im zweiten Rennen am Sonntag hatte die Fahrerpaarung von Land Motorsport allerdings die Chance auf eine Podiumsplatzierung. Diese wurde ihnen allerdings durch diverse Scharmützel im Feld versagt.

Der Auftakt in die letzten beiden Rennen des ADAC GT Masters am vergangenen Wochenende begann mit einem kleinen Dämpfer für Zimmermann. Im Qualifying am Samstag dominierten Mercedes und Lamborghini. Für Zimmermann und seinen Audi R8 LMS GT3 evo II lief nicht so richtig viel zusammen, sodass der Langenargener sich mit Startplatz elf begnügen musste.

Im späteren Rennen, in dem sich Raffaele Marciello vorzeitig die Meisterschaft sicherte, lief es etwas besser für Zimmermann und Mies. Das Duo kam auf Rang neun ins Ziel. „Die Mechaniker haben unser Auto gut auf die lange Distanz eingestellt“, sagte Zimmermann. „Trotzdem waren die anderen Marken an diesem Tag zu weit weg.“

Das änderte sich am Sonntag. Mies, der das Zeittraining in Angriff nahm, setzte schon früh gute Zeiten und kämpfte um die Pole. Schließlich fehlten dem Sechstplatzierten nur zwei Zehntel auf den Platz ganz vorn in der Startaufstellung. Zimmermann erklärte diesen Leistungssprung mit dem besseren Griplevel. „Das wurde über das Wochenende immer besser und somit lag auch unser Auto anders auf der Straße“, so Zimmermann. „Wir hatten gute Chancen, vorn mitzumischen.“

Tim Zimmermann nimmt es sportlich

Und das tat die Land-Mannschaft auch. Mies schob sich kurzzeitig sogar auf den fünften Platz. Nach einer Rangelei mit einem Lamborghini übergab er sein Arbeitsgerät relativ früh an Zimmermann, der schließlich die freie Fahrt nutzen konnte. Nachdem auf die Konkurrenz in der Box war, zog Zimmermann fast noch auf Platz drei und überholte so zwei Fahrer mit der besseren Strategie. „Die Entscheidung, nicht im Pulk mitzufahren und anders zu stoppen als die übrigen Teams, hatte sich gelohnt“, freute er sich. „Wir hatten auch die Pace, am Porsche auf Rang drei dranzubleiben und aufs Treppchen zu fahren.“ Allerdings hatte die Konkurrenz laut Mitteilung etwas dagegen. Erst ging sein ehemaliger Teamkollege Albert Costa Balboa ein wenig zu optimistisch in die Spitzkehre und rempelte dem Audi ein paar Carbonteile von der Karosserie, und dann räumte Markenkollege Simon Reicher den 26-Jährigen durch einen Schubser am Heck vollständig von der Strecke. Mit einem lädierten Auto humpelte Zimmermann am Ende auf Rang zwölf über die Ziellinie. „Das hätte nicht sein müssen“, ärgerte sich Zimmermann, weiß aber auch, dass „solche Situationen im Motorsport eben vorkommen und keiner absichtlich dem anderen ins Auto fährt.“

Zimmermann und Mies beschließen somit die GT-Masters-Saison 2022 auf dem zwölften Gesamtrang. Ein Sieg steht für das deutsche Duo von Land Motorsport zu Buche, weitere Siege und Podiumsplatzierungen machte oftmals das Pech zunichte. „Wir dürfen gar nicht ausrechnen, was da in Richtung Gesamtwertung drin gewesen wäre“, bilanzierte Zimmermann. „Allerdings müssen wir auch die positiven Seiten sehen. Wir hatten einen schwierigen Start und waren am Ende immer in der Lage, ganz vorn anzugreifen. Für mich ist das Motivation genug, jetzt mit den Planungen für die kommende Saison zu beginnen.“