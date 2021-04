Tim Friedrich qualifiziert sich für den Bundeswettbewerb

Trotz erschwerter Pandemiebedingungen haben es sich auch in diesem Jahr einige Langenargener Musikschüler mit ihren Lehrkräften nicht nehmen lassen, am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilzunehmen. Die Vorbereitungen dazu waren für alle Beteiligten nicht gerade einfach.

So konnte der Unterricht ausschließlich online betreut werden. Auch musste in den meisten Fällen auf die sonst übliche Klavierbegleitung verzichtet werden, oder sie wurde durch ein vom Fachlehrer selbst eingespieltes Playback ersetzt. Am Ende der Vorbereitungsphase galt es dann, ein möglichst aussagekräftiges Videomaterial von jederm Schüler zu erstellen und bei der Jury einzureichen.

In diesem Jahr wurden die Bewertungen der Altersstufe drei bis sechs gleich auf Landesebene zusammengefasst. So konnten in der Solowertung zwei zweite Preise und ein dritter Preis erzielt werden: Annika Paust (Trompete), Marvel Yakaria (Gitarre) und Magdalena Bucher (Flöte). Tim Friedrich (Saxophon) gelang es sogar, mit einem ersten Preis und 23 Punkten die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb zu erreichen. „Das Lehrerkollegium der Musikschule ist stolz, freut sich und gratuliert allen Preisträger/innen, die sich in Ihrer Freizeit trotz widriger Umstände mit viel Energie und Hingabe dieser Herausforderung gestellt haben“, heißt es in einer Mitteilung. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der jungen Musiker leisteten die Lehrkräfte Josef Schlotter, Stefan Heitz, Thomas Gollinger und Florian Keller. Die Schüler der Altersgruppen eins und zwei müssen sich noch gedulden – für die Jüngsten wurde der Wettbewerb verschoben.