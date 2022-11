Theatergruppe Oberdorf zeigt „Die Hochzeits(ver)planer!“

Mit viel Vorfreude und Spiellust bereitet sich die Theatergruppe Oberdorf einer Ankündigung zufolge auf die Aufführungen im Januar 2023 vor. Das Stück mit dem Titel „Die Hochzeits(ver)planer!“ von Autorin Beate Irmisch habe unglaublich viel Witz und spiele einfach aus dem Leben. Premiere ist am 5. Januar, Plätze können ab sofort reserviert werden.

Wie der Titel verrät, geht es in dem Dreiakter ums Heiraten. Ob als Brautpaar, als Brauteltern, als Onkel, Tante, als Freund oder Nachbarin – irgendwann ist fast jeder Mensch einmal in der Situation, entweder selbst zu heiraten oder eine Hochzeit mitfeiern zu dürfen. Eine Hochzeit ist so einmalig, schön, romantisch; wenn denn alles so nach Plan verläuft. Doch so eine Hochzeit hat’s manchmal auch in sich, heißt es in der Ankündigung vielsagend. So ist auch bei Brautpaar Moni und Klaus allerhand geboten.

Im Dorfgemeinschaftshaus in Oberdorf finden zehn Aufführungen statt, und zwar am 5., 12., 13. und 20. Januar jeweils um 19.30 Uhr und am 6., 7., 8., 14., 15. und 21. Januar 2023 jeweils um 17 Uhr. Der Kartenvorverkauf und Gutschein-Verkauf entfallen in dieser Saison.