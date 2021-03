Testzentrum in Langenargen geht in Betrieb

Die Gemeinde Langenargen hat in Zusammenarbeit mit den örtlichen Hilfsdiensten DRK und DLRG sowie der Montfort-Apotheke ein kommunales Corona-Schnelltestzentrum in der kleinen Turnhalle eingerichtet. Am Montag, 29. März, erfolgt ein interner Testtag. Wie die Gemeinde schreibt, muss gewährleistet sein, dass die Technik reibungslos funktioniert. Am Dienstag, 30. März, geht das Testzentrum in Betrieb. In der ersten Woche gibt es noch eingeschränkte Testzeiten.

Unterstützt wurde das Testzentrum auch von der Sonnen-Apotheke und der Möven-Apotheke in Kressbronn sowie durch Dr. Michael Said von den Ärzten am Münzhof. Getestet werden können alle Personen, die keine Symptome einer Erkrankung aufweisen. Wer sich krank fühlt, wendet sich direkt an den Hausarzt.

Für die erste Betriebswoche ist ein Zeitfenster von Dienstag 30. März, bis Donnerstag, 1. April. jeweils von 11.30 bis 13.30 Uhr vorgesehen. Danach werden die Zeiten entsprechend erweitert. Wer einen Termin will, muss sich vorab online registrieren (siehe Kasten). Dann kann der Wunschtermin aus den vorgegebenen freien Zeiten ausgewählt werden. Termine können laut Mitteilung auch kurzfristig vereinbart werden. Zum Termin muss die Anmeldebestätigung mit zugehöriger Datenschutzerklärung in Papierform sowie ein Ausweisdokument mitgebracht werden.

Das Team vor Ort führt einen Abstrich im vorderen Nasenraum durch. Nach dem Test können die Testwilligen die Räume gleich wieder verlassen. Das Ergebnis wird innerhalb einer Stunde per E-Mail mitgeteilt. So werde gewährleistet, dass sich möglichst wenige Personen auf einmal in den Räumen aufhalten.

Was passiert mit den Daten? Die Infektion mit SARS-COV-2 unterliegt einer Meldepflicht. Sollte das Testergebnis positiv sein, wird das zuständige Gesundheitsamt informiert. Wenn das Testergebnis negativ ist, werden die Daten nach 24 Stunden automatisch gelöscht. Weiterhin wird zusätzlich in der Praxis Ärzte am Münzhof in Langenargen getestet. Nähere Informationen dazu gibt es direkt bei der Praxis.

Die Gemeindeverwaltung hofft, durch die Testungen die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region möglichst gering halten zu können und dadurch die derzeit bestehenden Öffnungen erhalten zu können. In der Mitteilung heißt es abschließend: „Trotz der Schnelltestmöglichkeit müssen natürlich in allen Bereichen weiterhin die bestehenden AHA-Regeln eingehalten werden.“