Telefonaktion bringt Senioren ins Gespräch

„Füreinander – miteinander im Gespräch bleiben“: So lautet der Titel einer Aktion, die jetzt die Gemeinde Langenargen gemeinsam mit der Seniorenbegegnungsstätte (SBS) und den Kirchengemeinden gestartet hat. Das Ziel: Älteren Menschen Gesprächspartner für Telefonate zu vermitteln, damit die Zeit während der Corona-Krise nicht zu einsam wird.

Kein Gruppengespräch auf dem Wochenmarkt, kein Plausch am Stammtisch, keine Plauderei bei Kaffee und Kuchen: Das Land hat die sozialen Kontaktmöglichkeiten massiv eingeschränkt, um das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren und Risikogruppen vor einer Ansteckung zu schützen. Während jüngere Menschen oftmals mit anderen zusammenleben und die Chancen der modernen Technik besser zu nutzen wissen, stehen viele Senioren alleine da. Die Telefonaktion soll für Unterhaltung sorgen.

„Ich habe mir überlegt, wie wir Langenargener emotional unterstützen können, die keinen Kontakt haben“, sagt Annette Hermann, Seniorenbeauftragte der Gemeinde. SBS-Vorsitzender Reinhold Terwart habe sich ähnliche Gedanken gemacht, „und wir haben zusammen das Angebot entworfen“.

Und so funktioniert das Ganze: Wer sich einen persönlichen Austausch wünscht, ruft bei der Seniorenbeauftragten an, die einen Telefonkontakt vermittelt. Die Gesprächspartner seien Ehrenamtliche aus der Gemeinde, die sich zum Beispiel in der SBS engagieren, was derzeit nicht möglich ist.

Für Annette Hermann ist das Angebot eine Ergänzung zur Einkaufshilfe, die der Gemeindeverwaltungsverband Eriskirch-Kressbronn-Langenargen aufgebaut hat. Wie berichtet übernimmt dieser Dienst für Menschen, die nicht selbst vor die Tür können, dringende Besorgungen wie Lebens- und Arzneimittel.

Bei der Telefonaktion haben auch die Kirchengemeinden ihre Unterstützung zugesagt, wenn beispielsweise jemand einen konfessionellen Kontakt sucht, erklärt die Seniorenbeauftragte. Ob die Gesprächspartner täglich zum Hörer greifen oder sich einmal in der Woche zusammentelefonieren, bleibe ihnen selbst überlassen: „Und wer weiß, vielleicht entstehen dabei Freundschaften, die über die Krise hinaus Bestand haben.“