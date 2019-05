TCL-Herren 30 bangen um Relegationsplatz

Der TC Langenargen zieht eine positive Bilanz mit wenigen Wermutstropfen aus dem vergangenen Spieltag.

Denkbar knapp mussten sich die Herren 30 gegen den TSV Eschach geschlagen geben. Im Match-Tie-Break schien das Nervenkostüm von Hagmüller/Krisan nicht ausreichend, so dass die Langenargener bereits nach dem ersten Spieltag auf fremde Hilfe für das erklärte Ziel um den Einzug in die Relegation zum Aufstieg in die Verbandsliga angewiesen sind. Weiter geht es für die Mannschaft nächste Woche auswärts gegen den TC Warthausen, bevor es ins Saison-Halbzeit-Trainingslager nach Rumänien geht.

Im ersten Spiel der Herren 60 in der Oberliga gab es für den Aufsteiger aus Langenargen einen nicht erwartet klaren 6:3-Auswärtssieg gegen den TC Meckenbeuren-Kehlen. Stand nach den Einzeln: 3:3. Unerwartet gelang es dem TCL danach alle drei Doppel zu gewinnen.

Die Damen 50 des TCL traten in der Oberliga gegen die Mannschaft aus Ratshausen/Schömberg an. Nnach den Einzeln stand es 3 : 1. Zum sicheren Sieg fehlte nur noch ein Doppel. Durch eine gelungene Aufstellung wurde dies auch von Elke Franz-Gebhard und Claudia Kretschmer gewonnen. Das zweite Doppel musste sich im Satztiebreak geschlagen geben. Am Ende stand es 4:2 für den TCL.

Die Damen 30 legten gegen Dettenhausen trotz massiver Besetzungsprobleme einen furiosen Start hin. Sowohl Olga Abendschein als auch Isabel Bauer konnten ihre Spiele deutlich gewinnen. Barbara Rundel stürzte im entscheideden Match Tie Break und verlor das Match. Auch Heidrun Boikat-Cichy verlor im Match Tie Break. Das erste Doppel Bauer/Rundel verlor knapper als gedacht. Das zweite Doppel Abendschein/Boikat-Cichy machte den Sack dann zu.