TC Sigmarszell organisiert Dreiländer–Tennis 60-plus

Bei strahlendem Sonnenschein ist auf der Anlage des TC-Langenargen der Finaltag des Dreiländer-Turnieres durchgeführt worden, organisiert vom TC Sigmarszell.

Das Dreiländerturnier wird jedes Jahr im Frühsommer durchgeführt. Es erstreckt sich auf eineinhalb Monate und gibt den Spielern laut Pressemitteilung die Gelegenheit, mit Oldies aus anderen Vereinen zusammenzutreffen, Doppel zu spielen und Kontakte zu pflegen. Die privat organisierte Hobbyrunde wurde von 17. Juni bis zum Finaltag am 30. Juli mit elf Teams durchgeführt. Covid-19 und die daraus resultierenden Auflagen waren der Grund, dass in diesem Jahr erst verspätet begonnen werden konnte.

Die teilnehmenden Mannschaften kommen aus Vorarlberg, Bayern und Baden-Württemberg. An den Spielen (es werden jeweils drei Doppel pro Begegnung gewertet) beteiligen sich Senioren, teilweise bereits über 80 Jahre alt.

In Gruppenspielen trat jede Mannschaft gegen jeden Konkurrenten der jeweiligen Gruppe an. In der Gruppe A standen sich fünf Mannschaften gegenüber: TC-ESV Wolfurt, TCHörbranz, TC-Nonnenhorn, TC-Sigmarszell und TC-Oberreitnau. Die Gruppe B umfasste sechs Teams: TC-Lindau, TC-Wangen, TC-Lauterach, TCLangenargen, TC-Kressbronn und TC-Wasserburg. Nach der Platzierungsrunde spielten die beiden in der Gruppe vorne platzierten Mannschaften der Gruppe A gegen die beiden Ersten der Gruppe B. In einem Halbfinale und einem Finalspiel wurde dadurch der Gesamtsieger ermittelt. Die vier in der Mitte platzierten Mannschaften und die drei am Ende stehenden Mannschaften spielten die endgültige Reihenfolge für das Jahr 2020 aus.

Am finalen Spieltag des Dreiländerturnieres in Langenargen standen sich zehn Vereine mit circa 60 Senioren in 15 Doppelspielen gegenüber. Nach insgesamt sieben Spieltagen und mit 116 im Turnier eingesetzten Spielern der TC-ESV-Wolfurt vor dem TC-Lindau den Wanderpokal. Die weiterer Platzierungen waren: TC-Hörbranz, TC-Wangen, TC-Lauterach, TCLangenargen, TC-Sigmarszell, TC-Nonnenhorn, TC-Kressbronn, TC- Oberreinau und TC-Wasserburg.

Der Finaltag in Langenargen wurde bei herrlichem Wetter von Hermann Hauser und seinem Team durchgeführt.