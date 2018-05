TC Langenargen steht vor Start in die Verbandsrunde

Die Tennis-Verbandsrunde 2018 dauert für die Mannschaften des TC Langenragen vom 6. Juni bis 21. Juli. Insgesamt fünf Jugend- und elf Erwachsenenmannschaften sowie ein Hobbyteam gehen laut Vorschau an den Start. Vier davon treten auf Verbandsebene an, die anderen auf Bezirksebene.

Die Herren 60 hatten im Vorjahr die Vizemeisterschaft in der Verbandsliga geholt. Mit Gerd Spindlerein bekamen sie einen neuen Spieler aus den eigenen Reihen sowie mit Jürgen Grieb einen Zugang. Hierdurch könnten die Doppel flexibler aufgestellt werden. Trotz fehlender Teammitglieder bei den ersten Spieltagen rechnet sich die TCL-Mannschaft etwas aus und könnte mit dem nötigen Glück womöglich sogar Meisterschaft und Aufstieg schaffen.

Die Herren 30/1 starten am 10. Juni mit ihrem ersten von vier Heimspielen in die Bezirksoberligasaison. Ein sicherer Mittelfeldplatz mit Blick nach oben ist das erklärte Ziel. Das muss insbesondere den Abgang der Nummer eins, Mehdi Benarbi, in die bayerische Landesliga zu den Herren 40 des TC Wasserburg kompensieren. Verstärken konnten sich die Langenargener mit den beiden LK14-Nachwuchsspielern Andreas und Christian Haugk.

Da die Saison der TCL-Herren 30/2 in der Bezirksklasse erst am 24. Juni beginnt, man in einer Fünfergruppe lediglich vier Spieltage zu bestreiten hat und die Mannschaft auf nahezu 20 Spieler angewachsen ist, wird es hier keinen Spielermangel geben. Die Langenargener Mannschaft will wieder oben mitmischen und – wie im vergangenen Jahr – um den Aufstieg mitspielen. Im Vordergrund sollen weiterhin der Spaß sowie zahlreiche mannschaftsinterne Events, Freundschaftsturniere und Aktivitäten auch außerhalb des Tennisplatzes stehen.

Mit Uli Pratz, Oswald Janke, Uli Spatzek und Ernst Käppeler geht eine komplett neue Langenargener Mannschaft bei den Herren 65/1 in der Verbandsstaffel in der bevorstehenden Saison an den Start. Für diese Mannschaft kann das Saisonziel nur der Klassenerhalt lauten. Die ersten Spiele muss man ohne TCL-Mannschaftsführer Oswald Janke absolvieren der krankheitshalber noch nicht einsatzbereit ist. Ersatzweise unterstützt wird die Mannschaft von Spielern der Herren 60.

Mit neuer Mannschaft, neuem Mannschaftsführer und frischem Elan will die TCL-Zweite der Herren 65 die Matches in anstehenden Angriff nehmen. Als Saisonziel haben die Spieler, wie im Vorjahr, mindestens den dritten Platz im Blick. Zwar sei die Personaldecke etwas knapp, doch setzt man bei den Langenargenern auf genügend gemeldete Ersatzspieler.